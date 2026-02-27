تصويت... برأيك كيف تنتهي الأزمة بين أفغانستان وباكستان؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
تصويت... برأيك كيف تنتهي الأزمة بين أفغانستان وباكستان؟
تصويت... برأيك كيف تنتهي الأزمة بين أفغانستان وباكستان؟
سبوتنيك عربي
عاد التوتر بين أفغانستان وباكستان إلى الواجهة مجددا في ظل تبادل الاتهامات بشأن الأمن الحدودي وملف الجماعات المسلحة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع...
2026-02-27T10:10+0000
2026-02-27T10:10+0000
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
اشتباكات
استطلاعات الرأي
وبينما أعلنت أفغانستان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن شن عمليات انتقامية واسعة ضد مواقع القوات الباكستانية، بعد الضربات الجوية التي نفذتها باكستان على مقاطعات أفغانية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن القوات المسلحة لبلاده قادرة على "سحق" أي معتدين.بينما لا يستبعد مراقبون اَخرون، سيناريو التصعيد العسكري المحدود إذا استمرت الاتهامات أو وقعت حوادث حدودية جديدة، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع قبل العودة إلى طاولة التفاوض. وبين هذين المسارين، يبرز احتمال ثالث يتمثل في وساطة دولية أو إقليمية لفرض التهدئة، عبر ضغوط سياسية أو مبادرات دبلوماسية تسعى لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها.برأيك كيف تنتهي الأزمة بين أفغانستان وباكستان؟موسكو: ندعو باكستان وأفغانستان إلى التخلي عن المواجهة الخطيرةرئيس وزراء باكستان: قادرون على "سحق" المعتدين عقب الضربات الأفغانية
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
تصويت... برأيك كيف تنتهي الأزمة بين أفغانستان وباكستان؟

عاد التوتر بين أفغانستان وباكستان إلى الواجهة مجددا في ظل تبادل الاتهامات بشأن الأمن الحدودي وملف الجماعات المسلحة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تهدد استقرار المنطقة بأكملها. وفي ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني، تتباين التقديرات حول المسار الذي قد تسلكه الأزمة في المرحلة المقبلة.

وبينما أعلنت أفغانستان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن شن عمليات انتقامية واسعة ضد مواقع القوات الباكستانية، بعد الضربات الجوية التي نفذتها باكستان على مقاطعات أفغانية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن القوات المسلحة لبلاده قادرة على "سحق" أي معتدين.
ويرى مراقبون أن الخيار الأكثر واقعية يتمثل في التوصل إلى اتفاق أمني مشترك لضبط الحدود، عبر تعزيز التنسيق الميداني، وتفعيل قنوات الاتصال العسكرية، ووضع آليات واضحة لمنع الاحتكاك المباشر، دون أن يعني بالضرورة حل جميع الملفات العالقة بين الطرفين.
بينما لا يستبعد مراقبون اَخرون، سيناريو التصعيد العسكري المحدود إذا استمرت الاتهامات أو وقعت حوادث حدودية جديدة، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع قبل العودة إلى طاولة التفاوض. وبين هذين المسارين، يبرز احتمال ثالث يتمثل في وساطة دولية أو إقليمية لفرض التهدئة، عبر ضغوط سياسية أو مبادرات دبلوماسية تسعى لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها.
برأيك كيف تنتهي الأزمة بين أفغانستان وباكستان؟
عدد الأصوات18
موسكو: ندعو باكستان وأفغانستان إلى التخلي عن المواجهة الخطيرة
رئيس وزراء باكستان: قادرون على "سحق" المعتدين عقب الضربات الأفغانية
