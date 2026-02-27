https://sarabic.ae/20260227/تصويت-برأيك-كيف-تنتهي-الأزمة-بين-أفغانستان-وباكستان؟---1110820354.html
تصويت... برأيك كيف تنتهي الأزمة بين أفغانستان وباكستان؟
عاد التوتر بين أفغانستان وباكستان إلى الواجهة مجددا في ظل تبادل الاتهامات بشأن الأمن الحدودي وملف الجماعات المسلحة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
وبينما أعلنت أفغانستان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن شن عمليات انتقامية واسعة ضد مواقع القوات الباكستانية، بعد الضربات الجوية التي نفذتها باكستان على مقاطعات أفغانية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن القوات المسلحة لبلاده قادرة على "سحق" أي معتدين.بينما لا يستبعد مراقبون اَخرون، سيناريو التصعيد العسكري المحدود إذا استمرت الاتهامات أو وقعت حوادث حدودية جديدة، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع قبل العودة إلى طاولة التفاوض. وبين هذين المسارين، يبرز احتمال ثالث يتمثل في وساطة دولية أو إقليمية لفرض التهدئة، عبر ضغوط سياسية أو مبادرات دبلوماسية تسعى لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها.برأيك كيف تنتهي الأزمة بين أفغانستان وباكستان؟موسكو: ندعو باكستان وأفغانستان إلى التخلي عن المواجهة الخطيرةرئيس وزراء باكستان: قادرون على "سحق" المعتدين عقب الضربات الأفغانية
عاد التوتر بين أفغانستان وباكستان إلى الواجهة مجددا في ظل تبادل الاتهامات بشأن الأمن الحدودي وملف الجماعات المسلحة، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تهدد استقرار المنطقة بأكملها. وفي ظل تعقيدات المشهد السياسي والأمني، تتباين التقديرات حول المسار الذي قد تسلكه الأزمة في المرحلة المقبلة.
وبينما أعلنت أفغانستان، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن شن عمليات انتقامية واسعة ضد مواقع القوات الباكستانية، بعد الضربات الجوية التي نفذتها باكستان على مقاطعات أفغانية، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن القوات المسلحة لبلاده قادرة على "سحق" أي معتدين.
ويرى مراقبون أن الخيار الأكثر واقعية يتمثل في التوصل إلى اتفاق أمني مشترك لضبط الحدود، عبر تعزيز التنسيق الميداني، وتفعيل قنوات الاتصال العسكرية، ووضع آليات واضحة لمنع الاحتكاك المباشر، دون أن يعني بالضرورة حل جميع الملفات العالقة بين الطرفين.
بينما لا يستبعد مراقبون اَخرون، سيناريو التصعيد العسكري المحدود إذا استمرت الاتهامات أو وقعت حوادث حدودية جديدة، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع قبل العودة إلى طاولة التفاوض. وبين هذين المسارين، يبرز احتمال ثالث يتمثل في وساطة دولية أو إقليمية لفرض التهدئة، عبر ضغوط سياسية أو مبادرات دبلوماسية تسعى لاحتواء الأزمة
ومنع تفاقمها.
برأيك كيف تنتهي الأزمة بين أفغانستان وباكستان؟