مدير مركز "الفينيق" للدراسات: أي حرب محتملة بين إيران وواشنطن ستهز اقتصاد المنطقة والعالم

حذّر مؤسس ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأستاذ أحمد عوض، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لأي مواجهة عسكرية محتملة بين إيران والولايات... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-27T20:47+0000

2026-02-27T20:47+0000

2026-02-27T20:47+0000

وقال عوض، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "هذه الحرب بالرغم من المخاطر السياسية والإنسانية التي يمكن أن تسببها، هناك أيضا مخاطر ذات طابع اقتصادي، ليس فقط على دول المنطقة بل على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى "تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، ومنها الطاقة وكلف الشحن وموجات التضخم واضطراب الأسواق المالية"، كاشفا أن "الطاقة مثلا في الحرب على إيران ستضيف مخاطر جيوسياسية عديدة إلى أسعار النفط والغاز، وبالتالي ستتأثر الأسعار في مختلف أنحاء العالم".وأوضح أن "ارتفاع أسعار النفط لن يؤثر فقط على الصناعات وتوريد الإمدادات وتعطيل بعض سلاسل الإمداد وإنما حتى على الخبز الذي يأكله الناس".وأكد عوض أن "إيران لم تختر الحرب، ولذلك يوجد موجة من التفاؤل"، قائلا إن "دول المنطقة تتفاوض في درجة تأثيرها، رغم أن هناك دولا تعتبر لاعبا رئيسيا تلعب بشكل أساسي لمنع حدوث الحرب وهي الدول التي لن تتأثر بشكل كبير، مثل الدول الخليجية منها المملكة العربية السعودية التي تضغط لعدم نشوب حرب ليس لأسباب اقتصادية فقط ولكن لأسباب استراتيجية أخرى".وأضاف: "حتى الآن المعطيات والمؤشرات تشير لأنه نحن لسنا ذاهبين إلى حرب غدا وهذ يعني شراء للوقت بشكل أكبر"، مشيرا إلى أن "تحذير الدول مواطنيها من السفر، ليس لمنع السياحة ولكن هذا يعطي إشارات أن الحرب قادمة، وحركة الطيران ستخف، كما السياحة وحركة الاستثمار".وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.

حصري, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم