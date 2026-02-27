مدير مركز "الفينيق" للدراسات: أي حرب محتملة بين إيران وواشنطن ستهز اقتصاد المنطقة والعالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260227/مدير-مركز-الفينيق-للدراسات-أي-حرب-محتملة-بين-إيران-وواشنطن-ستهز-اقتصاد-المنطقة-والعالم-1110841883.html
مدير مركز "الفينيق" للدراسات: أي حرب محتملة بين إيران وواشنطن ستهز اقتصاد المنطقة والعالم
مدير مركز "الفينيق" للدراسات: أي حرب محتملة بين إيران وواشنطن ستهز اقتصاد المنطقة والعالم
سبوتنيك عربي
حذّر مؤسس ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأستاذ أحمد عوض، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لأي مواجهة عسكرية محتملة بين إيران والولايات... 27.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-27T20:47+0000
2026-02-27T20:47+0000
حصري
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091730728_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_276becb8320b3cc800891a4b0c56d524.jpg
وقال عوض، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "هذه الحرب بالرغم من المخاطر السياسية والإنسانية التي يمكن أن تسببها، هناك أيضا مخاطر ذات طابع اقتصادي، ليس فقط على دول المنطقة بل على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى "تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، ومنها الطاقة وكلف الشحن وموجات التضخم واضطراب الأسواق المالية"، كاشفا أن "الطاقة مثلا في الحرب على إيران ستضيف مخاطر جيوسياسية عديدة إلى أسعار النفط والغاز، وبالتالي ستتأثر الأسعار في مختلف أنحاء العالم".وأوضح أن "ارتفاع أسعار النفط لن يؤثر فقط على الصناعات وتوريد الإمدادات وتعطيل بعض سلاسل الإمداد وإنما حتى على الخبز الذي يأكله الناس".وأكد عوض أن "إيران لم تختر الحرب، ولذلك يوجد موجة من التفاؤل"، قائلا إن "دول المنطقة تتفاوض في درجة تأثيرها، رغم أن هناك دولا تعتبر لاعبا رئيسيا تلعب بشكل أساسي لمنع حدوث الحرب وهي الدول التي لن تتأثر بشكل كبير، مثل الدول الخليجية منها المملكة العربية السعودية التي تضغط لعدم نشوب حرب ليس لأسباب اقتصادية فقط ولكن لأسباب استراتيجية أخرى".وأضاف: "حتى الآن المعطيات والمؤشرات تشير لأنه نحن لسنا ذاهبين إلى حرب غدا وهذ يعني شراء للوقت بشكل أكبر"، مشيرا إلى أن "تحذير الدول مواطنيها من السفر، ليس لمنع السياحة ولكن هذا يعطي إشارات أن الحرب قادمة، وحركة الطيران ستخف، كما السياحة وحركة الاستثمار".وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
https://sarabic.ae/20260227/ترامب-لا-أسعى-لاستخدام-القوة-ضد-إيران-لكن-قد-يكون-ذلك-ضروريا-أحيانا-1110837471.html
https://sarabic.ae/20260226/إيران-تعلن-التوصل-إلى-تفاهم-عام-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-معظم-القضايا-1110807456.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091730728_126:0:2498:1779_1920x0_80_0_0_6cabfed0cab16cb2b7d26190e6b49022.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مدير مركز "الفينيق" للدراسات: أي حرب محتملة بين إيران وواشنطن ستهز اقتصاد المنطقة والعالم

20:47 GMT 27.02.2026
© AP Photoتدريبات الحرس الثوري الإيراني
تدريبات الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
حذّر مؤسس ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأستاذ أحمد عوض، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لأي مواجهة عسكرية محتملة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن اندلاع الحرب لن يقتصر أثره على دول المنطقة فحسب، بل سيمتد إلى الاقتصاد العالمي، في ظل وجود أطراف دولية، وعلى رأسها إسرائيل، تدفع باتجاه التصعيد.
وقال عوض، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "هذه الحرب بالرغم من المخاطر السياسية والإنسانية التي يمكن أن تسببها، هناك أيضا مخاطر ذات طابع اقتصادي، ليس فقط على دول المنطقة بل على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى "تداعيات هذه الحرب الاقتصادية، ومنها الطاقة وكلف الشحن وموجات التضخم واضطراب الأسواق المالية"، كاشفا أن "الطاقة مثلا في الحرب على إيران ستضيف مخاطر جيوسياسية عديدة إلى أسعار النفط والغاز، وبالتالي ستتأثر الأسعار في مختلف أنحاء العالم".

وعن مدى تأثير مضيق "هرمز" اقتصاديا في حال إغلاقه، أوضح عوض أن "هذا الممر هو أحد شرايين الاقتصاد العالمي خاصة في مجالات الشحن"، كاشفا أنه "من 20% إلى 25% من تجارة النفط والغاز تمر عبر هذا المضيق".

وأوضح أن "ارتفاع أسعار النفط لن يؤثر فقط على الصناعات وتوريد الإمدادات وتعطيل بعض سلاسل الإمداد وإنما حتى على الخبز الذي يأكله الناس".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى وسائل الإعلام، أثناء مغادرته البيت الأبيض قبل رحلته إلى كوربوس كريستي، تكساس، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 27 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
ترامب: لا أسعى لاستخدام القوة ضد إيران لكن قد يكون ذلك ضروريا أحيانا
18:25 GMT
وأكد عوض أن "إيران لم تختر الحرب، ولذلك يوجد موجة من التفاؤل"، قائلا إن "دول المنطقة تتفاوض في درجة تأثيرها، رغم أن هناك دولا تعتبر لاعبا رئيسيا تلعب بشكل أساسي لمنع حدوث الحرب وهي الدول التي لن تتأثر بشكل كبير، مثل الدول الخليجية منها المملكة العربية السعودية التي تضغط لعدم نشوب حرب ليس لأسباب اقتصادية فقط ولكن لأسباب استراتيجية أخرى".

واعتبر ضيف "سبوتنيك"، أنه "لو وضعت الدول خططا، لكن الأثمان ستُدفع"، قائلا: "الكثير من الناس سيكون بمقدورهم التصدي ومواجهة هذه التحديات ولكن الغالبية الكبرى حقيقة لن تستطيع حتى داخل بعض الدول الغنية".

وأضاف: "حتى الآن المعطيات والمؤشرات تشير لأنه نحن لسنا ذاهبين إلى حرب غدا وهذ يعني شراء للوقت بشكل أكبر"، مشيرا إلى أن "تحذير الدول مواطنيها من السفر، ليس لمنع السياحة ولكن هذا يعطي إشارات أن الحرب قادمة، وحركة الطيران ستخف، كما السياحة وحركة الاستثمار".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
إيران تعلن التوصل إلى "تفاهم عام" مع الولايات المتحدة بشأن معظم القضايا
أمس, 22:49 GMT
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".

وذكرت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".

وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала