وزير الخارجية الإيراني يطلع نظيره المصري على نتائج مفاوضات "جنيف 3"

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي لمناقشة آخر التطورات الإقليمية. 27.02.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن عراقجي أطلع عبد العاطي على آخر المستجدات في المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مع التركيز على الاجتماع الأخير الذي جرى في جنيف.وأكد وزير الخارجية الإيراني مجددا التزام طهران باستخدام الدبلوماسية لحل القضايا العالقة، مشيرًا إلى أن النجاح في هذا المسار يتطلب الجدية والواقعية من الطرف الآخر، وتجنب أي أخطاء في التقدير أو المطالب المفرطة.وبدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء، في طرح مبررات أمام الرأي العام الأمريكي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.وفي وقت سابق الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".وذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.

