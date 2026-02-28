https://sarabic.ae/20260228/إعلام-مقتل-4-أشخاص-جراء-سقوط-حطام-صاروخ-في-السويداء-جنوبي-سوريا-1110859778.html

مقتل 4 أشخاص جراء سقوط حطام صاروخ في السويداء جنوبي سوريا

أكدت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" ارتفاع عدد القتلى في حي الصناعية بمدينة السويداء جنوبي سوريا إلى 4، وإصابة آخرين بحصيلة غير نهائية جراء سقوط شظايا صاروخ... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وكانت قناة "تلفزيون سوريا" قد أفادت، في وقت سابق، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين نتيجة سقوط بقايا صاروخ على مبنى في مدينة السويداء جنوبي سوريا. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية خلال العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد"، مؤكدا ضرورة الوحدة والشجاعة للحفاظ على أمن الدولة واستمراريتها.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

