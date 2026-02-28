https://sarabic.ae/20260228/السيسي-لولي-العهد-السعودي-أمن-المملكة-جزء-لا-يتجزأ-من-الأمن-القومي-العربي-1110868225.html

السيسي لولي العهد السعودي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

السيسي لولي العهد السعودي: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية الاعتداء الإيراني الذي استهدف... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال تضامن مصر الكامل مع السعودية قيادةً وشعبًا، مشددًا على أن أمن المملكة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وأضاف أن أي مساس بسيادة الدول العربية يُعد تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة. من جانبه، أعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقديره للموقف المصري الداعم، مثمنًا عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني.وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية خلال العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد"، مؤكدا ضرورة الوحدة والشجاعة للحفاظ على أمن الدولة واستمراريتها.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

