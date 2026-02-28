https://sarabic.ae/20260228/صحفية-إيرانية-الغارات-مستمرة-في-مناطق-عدة-ولا-ذعر-في-الشارع-الإيراني-1110885829.html

صحفية إيرانية: الغارات مستمرة في مناطق عدة ولا ذعر في الشارع الإيراني

قالت الصحفية الإيرانية مريم سعيدي، إن القصف الأمريكي – الإسرائيلي لطهران تسبب بأضرار في مؤسسات ومدارس، مشيرة إلى أن "معظم الضربات فشلت في تحقيق أهدافها". 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وبينت سعيدي في حديث لإذاعة "سبوتنيك موندو"، أن "الهجمات بدأت صباح اليوم السبت، عند الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي، واستمر لعدة ساعات حتى منتصف النهار تقريبًا، مشيرة إلى أن الغارات ما زالت مستمرة في مناطق أخرى من البلاد". وأوضحت أن العاصمة شهدت في الساعات الأولى من الهجوم ازدحامًا مروريًا خانقًا، بعدما سارع كثيرون إلى العودة لمنازلهم أو اصطحاب أطفالهم من المدارس، ما تسبب في اختناقات واسعة. ولفتت إلى أن الضربات استهدفت مواقع في وسط وجنوب وشرق طهران، شملت أهدافًا عسكرية ومدنية، وتسببت بأضرار في مؤسسات ومدارس. وأكدت أن الأوضاع باتت أكثر هدوءًا الآن، رغم استمرار سماع صفارات سيارات الإسعاف، مضيفة أن الوضع استقر بشكل ملحوظ. وأضافت: أن "وزير الخارجية الإيراني أعلن قبل أقل من ساعة "فقدان البلاد قائدًا أو اثنين"، من دون الكشف عن أسمائهما، فيما تؤكد السلطات أن المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، على قيد الحياة وبصحة جيدة"، مشيرة إلى أن "مقر إقامته دُمّر لكنه لم يُصب بأذى".وبخصوص المنشآت النووية، أكدت أنه "لا توجد حاليًا أي تقارير عن استهدافها، رغم تعرض مبانٍ عدة في طهران، بينها سكنية، للقصف. وتحدثت عن حملة إعلامية غربية في الأسابيع الأخيرة تصوّر إيران كدولة تعيش أزمة وانقسامًا داخليًا، متسائلة عن رد فعل الشارع الإيراني والسيناريوهات المحتملة."وأضافت أنه "جرى الترويج لفكرة أن الإيرانيين ينتظرون ويأملون في ضربة أمريكية لإسقاط الجمهورية الإسلامية، لكنها شددت على أنه في هجوم سابق قبل أشهر توحد أناس من مختلف الآراء والخلفيات"، موضحة "أن الإيرانيين عادة ما يزدادون وحدة في مثل هذه الظروف". وأعربت عن اعتقادها بأن الشعب سيتصرف بوعي وحكمة، وأن مثل هذه الأحداث تميل إلى توحيد المجتمع بدلًا من تقسيمه.وعن التوقعات المقبلة، قالت إن هناك قلقًا من احتمال اندلاع حرب طويلة، في ظل إعلان الولايات المتحدة استعدادها لعملية قد تستمر عدة أيام، مقابل تأكيد إيران استعدادها لأي سيناريو.وختمت بالقول: إن الأوضاع في المدن هادئة عموما، والمتاجر الأساسية مفتوحة وتعمل، مضيفة: لا يوجد ذعر، ولا تهافت على شراء البضائع. لا نشهد حاليًا مثل هذا الوضع في البلاد.

