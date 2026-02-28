https://sarabic.ae/20260228/عراقجي-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-الأمريكي-القوات-المسلحة-الإيرانية-مستعدة-لهذا-اليوم-1110861229.html

عراقجي بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لهذا اليوم

علق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لأول مرة على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الاستباقي على طهران، اليوم السبت. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وكتب عراقجي عبر منصة "إكس": "حرب نتنياهو وترامب على إيران غير مبررة وغير قانونية وغير شرعية على الإطلاق".وتابع: "لقد حول ترامب شعار "أمريكا أولا" إلى "إسرائيل أولا"، وهو ما يعني دائما "أمريكا أخيرا".وختم عراقجي تغريدته قائلا: "قواتنا المسلحة الجبارة على أهبة الاستعداد لهذا اليوم، وستلقن المعتدين درسا قاسيا يستحقونه".وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 28 فبراير/شباط، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي".وتابع البيان: "أطلع الوزير الإيراني بالخطوات التي اتخذتها قيادته لصد العدوان الأمريكي والإسرائيلي، اللذين عرقلا مجددا المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني". وأبلغ الوزير الإيراني نظيره الروسي خلال محادثتهما عن خطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأكمل البيان: "أدان لافروف الهجوم المسلح غير المبرر الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، والذي يعد انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتجاهل تماما العواقب الوخيمة على الاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين".وبحسب البيان، شدد لافروف على ضرورة الوقف الفوري للهجمات على الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وإعادة الوضع إلى مساره السياسي والدبلوماسي.وأشار لافروف إلى استعداد روسيا، بما في ذلك بمجلس الأمن الدولي، لتيسير البحث عن حلول سلمية قائمة على القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن