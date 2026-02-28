عربي
كوبا تعلن تحديد منظم عملية تخريب بقارب قدم من الولايات المتحدة
كوبا تعلن تحديد منظم عملية تخريب بقارب قدم من الولايات المتحدة
وقال النائب الثاني لرئيس إدارة التحقيق في الجرائم ضد أمن الدولة بوزارة الداخلية الكوبية، المقدم يوسفاني كارديناس لوبيس، خلال برنامج على قناة Caribe: "لقد حدّدنا المسؤولية الفكرية عن هذا العمل من جانب المعادية للثورة ماريتسا لوغو فرنانديز، وهي كوبية مقيمة في الولايات المتحدة".وأضاف: "لقد جرى الإعداد لهذه الأعمال في ممتلكاتها. وهي تتزعم الحركة المضادة للثورة '30 نوفمبر'".وأعلنت وزارة الداخلية في كوبا، الخميس، أن زورقًا سريعًا يقلّ عشرة مسلحين دخل المياه الإقليمية للبلاد رافعًا علم الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن الموقوفين أقرّوا بنيّات "إرهابية".وأضاف البيان أن جميع المشاركين في الحادثة هم كوبيون يقيمون في الولايات المتحدة.ووفقًا للبيان، أطلق الزورق النار داخل المياه الإقليمية الكوبية يوم الأربعاء، قبل أن تعترضه وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية مكوّنة من خمسة عناصر.وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة ستة آخرين. وأكدت السلطات أنه تم إجلاء المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.
أعلنت أجهزة إنفاذ القانون في كوبا، اليوم السبت، أنها حدّدت المنظم المفترض لعملية تخريب مسلحة نُفذت بواسطة زورق قدم من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المسؤولة الفكرية هي ماريتسا لوغو فرنانديز، المقيمة في الولايات المتحدة ورئيسة حركة "30 نوفمبر" المناهضة للحكومة.
وقال النائب الثاني لرئيس إدارة التحقيق في الجرائم ضد أمن الدولة بوزارة الداخلية الكوبية، المقدم يوسفاني كارديناس لوبيس، خلال برنامج على قناة Caribe: "لقد حدّدنا المسؤولية الفكرية عن هذا العمل من جانب المعادية للثورة ماريتسا لوغو فرنانديز، وهي كوبية مقيمة في الولايات المتحدة".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
موسكو حول حادث القارب قبالة سواحل كوبا: استفزاز عدواني أمريكي بهدف التصعيد
26 فبراير, 07:34 GMT
وأضاف: "لقد جرى الإعداد لهذه الأعمال في ممتلكاتها. وهي تتزعم الحركة المضادة للثورة '30 نوفمبر'".
وأعلنت وزارة الداخلية في كوبا، الخميس، أن زورقًا سريعًا يقلّ عشرة مسلحين دخل المياه الإقليمية للبلاد رافعًا علم الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن الموقوفين أقرّوا بنيّات "إرهابية".
وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصات التواصل الاجتماعي أن الزورق، المسجّل في ولاية فلوريدا تحت الرقم "FL7726SH"، كان على متنه عشرة مسلحين، مشيرة إلى أن الإفادات الأولية تفيد بعزمهم التسلل إلى البلاد "لأغراض إرهابية".
وأضاف البيان أن جميع المشاركين في الحادثة هم كوبيون يقيمون في الولايات المتحدة.
ووفقًا للبيان، أطلق الزورق النار داخل المياه الإقليمية الكوبية يوم الأربعاء، قبل أن تعترضه وحدة من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية مكوّنة من خمسة عناصر.
وأسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة ستة آخرين. وأكدت السلطات أنه تم إجلاء المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم.
