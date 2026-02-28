https://sarabic.ae/20260228/لبنان-يدين-الاعتداءات-الإيرانية-على-دول-خليجية-وعربية-ويؤكد-تضامنه-الكامل-معها--1110861593.html

لبنان يدين الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية وعربية ويؤكد تضامنه الكامل معها

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم السبت، بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وأكد البيان تضامن لبنان الكامل مع هذه الدول الشقيقة، مشدداً على رفضه أي انتهاك لسيادتها أو المساس بأمنها، ومحذراً من أي محاولة لزعزعة استقرارها. وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

