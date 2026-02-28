https://sarabic.ae/20260228/وسائط-الدفاع-الجوي-تدمر-97-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-الدفاع-الروسية-1110847277.html
وسائط الدفاع الجوي تدمر 97 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل-الدفاع الروسية
وسائط الدفاع الجوي تدمر 97 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل-الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T05:04+0000
2026-02-28T05:04+0000
2026-02-28T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109926741_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_4ee9f35b4cb642cd473fc9c486e8c18f.jpg
وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 97 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة أن "40 طائرة مسيرة تم إسقاطها فوق جمهورية القرم، و22 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و16 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و10 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، وأربع طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار، وطائرتان مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وطائرتان مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة تولا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مراكز الدعم الأوكرانية في زابوروجيه بضربات دقيقة - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260227/مستا-إس-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-كراسنوأرميسك---1110828947.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109926741_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_bce9bfc474bcaea6b7bd7a4574c8589b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
وسائط الدفاع الجوي تدمر 97 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل-الدفاع الروسية
05:04 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 05:12 GMT 28.02.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.
وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 97 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت الوزارة أن "40 طائرة مسيرة تم إسقاطها فوق جمهورية القرم، و22 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و16 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و10 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، وأربع طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار، وطائرتان مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وطائرتان مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة تولا".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.