وسائط الدفاع الجوي تدمر 97 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل-الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 97 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 97 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة أن "40 طائرة مسيرة تم إسقاطها فوق جمهورية القرم، و22 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و16 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و10 طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، وأربع طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار، وطائرتان مسيرة فوق مقاطعة كورسك، وطائرتان مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة تولا".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيّرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مراكز الدعم الأوكرانية في زابوروجيه بضربات دقيقة - وزارة الدفاع

