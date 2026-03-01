عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260301/إعلام-حريق-بقاعدة-عسكرية-في-أبوظبي-تضم-قوات-فرنسية-1110916700.html
إعلام: حريق بقاعدة عسكرية في أبوظبي تضم قوات فرنسية
إعلام: حريق بقاعدة عسكرية في أبوظبي تضم قوات فرنسية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة فرنسية، نقلا عن وزارة الدفاع الإماراتية، باندلاع حريق في القاعدة البحرية المعروفة بـ "معسكر السلام" في أبوظبي عقب استهدافها بطائرتين مسيرتين... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T15:55+0000
2026-03-01T15:55+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
إيران
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110916965_0:298:3111:2048_1920x0_80_0_0_392a2b942c123b4eed210071be6e1013.jpg
ونقلت صحيفة "لوفيغارو"، اليوم الأحد، عن وزارة الدفاع الإماراتية قولها إن فرقا متخصصة تدخلت للتعامل مع حادث نجم عن استهداف مستودع داخل القاعدة، التي يوجد فيها قوات فرنسية، ما أدى إلى اشتعال النيران في حاويتين تضمان معدات متنوعة، دون تسجيل أي إصابات.وتستضيف القاعدة، المعروفة أيضا باسم "معسكر السلام"، قوات فرنسية بدعوة من الإمارات العربية المتحدة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن القوات المسلحة الفرنسية امتنعت عن التعليق على التقارير المتعلقة بالضربة.وبحسب الصحيفة، جاء الهجوم في سياق رد إيراني على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي شمل إطلاق دفعات من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه دول خليجية، في ظل توتر متصاعد بالمنطقة.وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية تمكنت، لليوم الثاني، من التصدي لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية التي أطلقت نحو البلاد.وصرح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن إيران لا تهاجم جيرانها في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة، مضيفا: "علاقات إيران جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج، ولا توجد مشاكل لديهم مع إيران".وتابع: "أنا على اتصال مستمر مع نظرائي في المنطقة وقمت بالتفسير وأعلم أن بعضهم ليس سعيدا وبعضهم غاضبون"، مضيفا: "بدأنا بمهاجمة القواعد العسكرية للأمريكيين في المنطقة ما دفعهم إلى بدء إخلائها".
إيران
أخبار فرنسا
إعلام: حريق بقاعدة عسكرية في أبوظبي تضم قوات فرنسية

15:55 GMT 01.03.2026
© AP Photoالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قوات فرنسية في الإمارات
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قوات فرنسية في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت صحيفة فرنسية، نقلا عن وزارة الدفاع الإماراتية، باندلاع حريق في القاعدة البحرية المعروفة بـ "معسكر السلام" في أبوظبي عقب استهدافها بطائرتين مسيرتين إيرانيتين.
ونقلت صحيفة "لوفيغارو"، اليوم الأحد، عن وزارة الدفاع الإماراتية قولها إن فرقا متخصصة تدخلت للتعامل مع حادث نجم عن استهداف مستودع داخل القاعدة، التي يوجد فيها قوات فرنسية، ما أدى إلى اشتعال النيران في حاويتين تضمان معدات متنوعة، دون تسجيل أي إصابات.
أنظمة دفاع جوي أمريكية في أبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة
14:44 GMT
وتستضيف القاعدة، المعروفة أيضا باسم "معسكر السلام"، قوات فرنسية بدعوة من الإمارات العربية المتحدة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن القوات المسلحة الفرنسية امتنعت عن التعليق على التقارير المتعلقة بالضربة.
وبحسب الصحيفة، جاء الهجوم في سياق رد إيراني على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي شمل إطلاق دفعات من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه دول خليجية، في ظل توتر متصاعد بالمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية تمكنت، لليوم الثاني، من التصدي لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية التي أطلقت نحو البلاد.
رجل مسلم شيعي يحمل العلم الإيراني خلال مسيرة احتجاجية، بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في غارات إسرائيلية وأمريكية بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
16:38 GMT
وصرح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن إيران لا تهاجم جيرانها في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة، مضيفا: "علاقات إيران جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج، ولا توجد مشاكل لديهم مع إيران".
وتابع: "أنا على اتصال مستمر مع نظرائي في المنطقة وقمت بالتفسير وأعلم أن بعضهم ليس سعيدا وبعضهم غاضبون"، مضيفا: "بدأنا بمهاجمة القواعد العسكرية للأمريكيين في المنطقة ما دفعهم إلى بدء إخلائها".
