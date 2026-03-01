https://sarabic.ae/20260301/إعلام-حريق-بقاعدة-عسكرية-في-أبوظبي-تضم-قوات-فرنسية-1110916700.html

إعلام: حريق بقاعدة عسكرية في أبوظبي تضم قوات فرنسية

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة فرنسية، نقلا عن وزارة الدفاع الإماراتية، باندلاع حريق في القاعدة البحرية المعروفة بـ "معسكر السلام" في أبوظبي عقب استهدافها بطائرتين مسيرتين... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T15:55+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار الإمارات العربية المتحدة

إيران

أخبار فرنسا

ونقلت صحيفة "لوفيغارو"، اليوم الأحد، عن وزارة الدفاع الإماراتية قولها إن فرقا متخصصة تدخلت للتعامل مع حادث نجم عن استهداف مستودع داخل القاعدة، التي يوجد فيها قوات فرنسية، ما أدى إلى اشتعال النيران في حاويتين تضمان معدات متنوعة، دون تسجيل أي إصابات.وتستضيف القاعدة، المعروفة أيضا باسم "معسكر السلام"، قوات فرنسية بدعوة من الإمارات العربية المتحدة، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن القوات المسلحة الفرنسية امتنعت عن التعليق على التقارير المتعلقة بالضربة.وبحسب الصحيفة، جاء الهجوم في سياق رد إيراني على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي شمل إطلاق دفعات من الطائرات المسيرة والصواريخ باتجاه دول خليجية، في ظل توتر متصاعد بالمنطقة.وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية تمكنت، لليوم الثاني، من التصدي لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية التي أطلقت نحو البلاد.وصرح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن إيران لا تهاجم جيرانها في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة، مضيفا: "علاقات إيران جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج، ولا توجد مشاكل لديهم مع إيران".وتابع: "أنا على اتصال مستمر مع نظرائي في المنطقة وقمت بالتفسير وأعلم أن بعضهم ليس سعيدا وبعضهم غاضبون"، مضيفا: "بدأنا بمهاجمة القواعد العسكرية للأمريكيين في المنطقة ما دفعهم إلى بدء إخلائها".

الأخبار

ar_EG

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار فرنسا