الدفاع الإماراتية: استهداف قاعدة السلام في أبوظبي عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الجهات المعنية باشرت التعامل مع استهداف قاعدة السلام البحرية في العاصمة أبوظبي، مؤكدة السيطرة على الموقف وعدم وقوع خسائر... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع "إكس"، فإن الفرق المختصة تعاملت مع حادث ناتج عن استهداف القاعدة بطائرتين مسيرتين إيرانيتين، ما أدى إلى اندلاع حريق في حاويتي مواد عامة مخزنة داخل الموقع.وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف، واعتبرته "عدوانا سافرا وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي"، مؤكدة أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون السيادة والأمن والاستقرار.وأكدت وزارة الدفاع جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي تهديدات، مشددة على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى، ومهيبة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية تمكنت، لليوم الثاني، من التصدي لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية التي أطلقت نحو البلاد.وصرح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن إيران لا تهاجم جيرانها في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة، مضيفا: "علاقات إيران جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج، ولا توجد مشاكل لديهم مع إيران".وتابع: "أنا على اتصال مستمر مع نظرائي في المنطقة وقمت بالتفسير وأعلم أن بعضهم ليس سعيدا وبعضهم غاضبون"، مضيفا: "بدأنا بمهاجمة القواعد العسكرية للأمريكيين في المنطقة ما دفعهم إلى بدء إخلائها".

