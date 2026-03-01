الدفاع الإماراتية: تعاملنا مع 165 صاروخا باليستيا و541 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الهجمات

عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية تمكنت، لليوم الثاني، من التصدي لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية التي أطلقت نحو البلاد.
وقالت الوزارة: "منذ بدء الهجوم الإيراني بتاريخ 2026/02/28 تم رصد 165 صاروخاً باليستياً تم إطلاقه من إيران باتجاه الدولة، حيث تم تدمير 152 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد عدد 2 صاروخ جوال وتدميرهما، وتم رصد عدد 541 طائرة مسيرة إيرانية، تم اعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 منها داخل أراضي الدولة".
وأشار البيان إلى أن الهجمات "تسببت بأضرار مادية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الاثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيرلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الأرتيرية، اللبنانية والأفغانية".
وأوضحت الوزارة أنه تم "سقوط بعض الشظايا في مناطق متفرقة من الدولة نتيجة تصدى منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية والمسيرات، أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية".
إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
الحرس الثوري الإيراني: بدأنا بشكل واسع الموجتين الـ7 و8 لعملية "الوعد الصادق 4"... فيديو
12:49 GMT
وأعربت الوزارة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأكدت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها".
وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
الخارجية السعودية: المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على سلطنة عمان
خبير: إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار نظام الدولار
