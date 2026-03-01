https://sarabic.ae/20260301/الدفاع-الإماراتية-تعاملنا-مع-165-صاروخا-باليستيا-و541-طائرة-مسيرة-إيرانية-منذ-بدء-الهجمات-1110908691.html
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية تمكنت، لليوم الثاني، من التصدي لعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية
وقالت الوزارة: "منذ بدء الهجوم الإيراني بتاريخ 2026/02/28 تم رصد 165 صاروخاً باليستياً تم إطلاقه من إيران باتجاه الدولة، حيث تم تدمير 152 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد عدد 2 صاروخ جوال وتدميرهما، وتم رصد عدد 541 طائرة مسيرة إيرانية، تم اعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 منها داخل أراضي الدولة".وأشار البيان إلى أن الهجمات "تسببت بأضرار مادية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الاثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيرلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الأرتيرية، اللبنانية والأفغانية".وأوضحت الوزارة أنه تم "سقوط بعض الشظايا في مناطق متفرقة من الدولة نتيجة تصدى منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية والمسيرات، أدى إلى حدوث أضرار مادية بسيطة ومتوسطة في عدد من الأعيان المدنية".وأعربت الوزارة أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأكدت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها".وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
