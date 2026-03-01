https://sarabic.ae/20260301/الحرس-الثوري-الإيراني-بدأنا-بشكل-واسع-الموجة-الـ87-لعملية-الوعد-الصادق-4-فيديو-1110907271.html
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بأنه تم البدء بإطلاق الموجتين السابعة والثامنة لعملية "الوعد الصادق 4" بشكل واسع.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق الموجة الـ 7 والـ8 لعملية "الوعد الصادق 4" واستهداف القواعد العسكرية للجيش الأمريكي بالإضافة إلى مواقع وقواعد للجيش الإسرائيلي.وتشن القوات الإيرانية هجمات واسعة النطاق باستخدام طائرات مسيرة هجومية وقتالية وصورايخ، تستهدف مواقع ومصالح تابعة للجيش الأمريكي.وتوعد الجيش الإيراني بالانتقام بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك، الذي استهدف مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والذي أدى إلى مقتله.جاء ذلك في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية بعد اتصال هاتفي جرى بين عراقجي ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث أضاف البيان: "أكد وزير خارجيتنا، في معرض حديثه عن الجريمة البشعة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والهجوم غير الشرعي على إيران، والاغتيال الجبان للمرشد الأعلى للثورة، عزم إيران على الدفاع عن وحدة البلاد بكل قوة".
الحرس الثوري الإيراني: بدأنا بشكل واسع الموجتين الـ7 و8 لعملية "الوعد الصادق 4"... فيديو
12:49 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 13:18 GMT 01.03.2026)
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بأنه تم البدء بإطلاق الموجتين السابعة والثامنة لعملية "الوعد الصادق 4" بشكل واسع.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق الموجة الـ 7 والـ8 لعملية "الوعد الصادق 4" واستهداف القواعد العسكرية للجيش الأمريكي بالإضافة إلى مواقع وقواعد للجيش الإسرائيلي.
وتشن القوات الإيرانية هجمات واسعة النطاق باستخدام طائرات مسيرة هجومية وقتالية وصورايخ، تستهدف مواقع ومصالح تابعة للجيش الأمريكي.
وتوعد الجيش الإيراني بالانتقام بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك، الذي استهدف مكتب المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي، والذي أدى إلى مقتله.
وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تؤكد عزمها على الدفاع عن نفسها عقب اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في غارة جوية أمريكية إسرائيلية.
جاء ذلك في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية بعد اتصال هاتفي جرى بين عراقجي ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث أضاف البيان: "أكد وزير خارجيتنا، في معرض حديثه عن الجريمة البشعة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والهجوم غير الشرعي على إيران، والاغتيال الجبان للمرشد الأعلى للثورة، عزم إيران على الدفاع عن وحدة البلاد بكل قوة".