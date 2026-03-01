الحرس الثوري الإيراني: بدأنا بشكل واسع الموجتين الـ7 و8 لعملية "الوعد الصادق 4"... فيديو

عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260301/الحرس-الثوري-الإيراني-بدأنا-بشكل-واسع-الموجة-الـ87-لعملية-الوعد-الصادق-4-فيديو-1110907271.html
الحرس الثوري الإيراني: بدأنا بشكل واسع الموجتين الـ7 و8 لعملية "الوعد الصادق 4"... فيديو
الحرس الثوري الإيراني: بدأنا بشكل واسع الموجتين الـ7 و8 لعملية "الوعد الصادق 4"... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بأنه تم البدء بإطلاق الموجتين السابعة والثامنة لعملية "الوعد الصادق 4" بشكل واسع. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T12:49+0000
2026-03-01T13:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_6:0:1562:875_1920x0_80_0_0_4f59fab25634839cb6bf2223abc56f3f.jpg
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق الموجة الـ 7 والـ8 لعملية "الوعد الصادق 4" واستهداف القواعد العسكرية للجيش الأمريكي بالإضافة إلى مواقع وقواعد للجيش الإسرائيلي.وتشن القوات الإيرانية هجمات واسعة النطاق باستخدام طائرات مسيرة هجومية وقتالية وصورايخ، تستهدف مواقع ومصالح تابعة للجيش الأمريكي.وتوعد الجيش الإيراني بالانتقام بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك، الذي استهدف مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والذي أدى إلى مقتله.جاء ذلك في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية بعد اتصال هاتفي جرى بين عراقجي ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث أضاف البيان: "أكد وزير خارجيتنا، في معرض حديثه عن الجريمة البشعة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والهجوم غير الشرعي على إيران، والاغتيال الجبان للمرشد الأعلى للثورة، عزم إيران على الدفاع عن وحدة البلاد بكل قوة".خبير: إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار نظام الدولار
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_201:0:1368:875_1920x0_80_0_0_65308c043802241f14f43332c2fb52a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران

الحرس الثوري الإيراني: بدأنا بشكل واسع الموجتين الـ7 و8 لعملية "الوعد الصادق 4"... فيديو

12:49 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 13:18 GMT 01.03.2026)
© REUTERS IRGC via Wana News Agencyإطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026
إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© REUTERS IRGC via Wana News Agency
تابعنا عبر
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بأنه تم البدء بإطلاق الموجتين السابعة والثامنة لعملية "الوعد الصادق 4" بشكل واسع.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، إطلاق الموجة الـ 7 والـ8 لعملية "الوعد الصادق 4" واستهداف القواعد العسكرية للجيش الأمريكي بالإضافة إلى مواقع وقواعد للجيش الإسرائيلي.
وتشن القوات الإيرانية هجمات واسعة النطاق باستخدام طائرات مسيرة هجومية وقتالية وصورايخ، تستهدف مواقع ومصالح تابعة للجيش الأمريكي.
وتوعد الجيش الإيراني بالانتقام بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك، الذي استهدف مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والذي أدى إلى مقتله.

وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تؤكد عزمها على الدفاع عن نفسها عقب اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في غارة جوية أمريكية إسرائيلية.

جاء ذلك في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية بعد اتصال هاتفي جرى بين عراقجي ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث أضاف البيان: "أكد وزير خارجيتنا، في معرض حديثه عن الجريمة البشعة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والهجوم غير الشرعي على إيران، والاغتيال الجبان للمرشد الأعلى للثورة، عزم إيران على الدفاع عن وحدة البلاد بكل قوة".
خبير: إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار نظام الدولار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала