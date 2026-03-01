https://sarabic.ae/20260301/الإمارات-تغلق-سفارتها-في-طهران-وتسحب-سفيرها-احتجاجا-على-الضربات-الصاروخية-الإيرانية-1110922031.html

الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها احتجاجا على الضربات الصاروخية الإيرانية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، على خلفية الهجمات الصاروخية الإيرانية التي... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القرار يعكس موقف الإمارات الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها.واعتبرت الضربات الصاروخية الإيرانية هجمات عدوانية شملت مواقع مدنية مثل مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت المدنيين العزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.

