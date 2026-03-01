https://sarabic.ae/20260301/الإمارات-تغلق-سفارتها-في-طهران-وتسحب-سفيرها-احتجاجا-على-الضربات-الصاروخية-الإيرانية-1110922031.html
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها احتجاجا على الضربات الصاروخية الإيرانية
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، على خلفية الهجمات الصاروخية الإيرانية التي... 01.03.2026
2026-03-01T19:07+0000
2026-03-01T19:07+0000
2026-03-01T19:08+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110880737_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3fe149a3ac98617057bc099ad854dccb.jpg
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القرار يعكس موقف الإمارات الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها.واعتبرت الضربات الصاروخية الإيرانية هجمات عدوانية شملت مواقع مدنية مثل مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت المدنيين العزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110880737_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_69f6c32d3c885afd8c6906dba771cfea.jpg
19:07 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 19:08 GMT 01.03.2026)
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، إغلاق سفارتها في طهران وسحب سفيرها وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، على خلفية الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي الدولة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن القرار يعكس موقف الإمارات الثابت والحازم في رفض أي اعتداء
يمس أمنها وسيادتها.
واعتبرت الضربات الصاروخية الإيرانية هجمات عدوانية شملت مواقع مدنية مثل مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت المدنيين العزل للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يُعدّ انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت إلى أن "استمرار النهج العدواني والاستفزازي لإيران يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي".
وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية
بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.