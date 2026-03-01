الخارجية العمانية تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أبرز القيادات العسكرية وطهران تتوعد برد عنيف
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260301/الخارجية-العمانية-تدعو-إلى-استئناف-المفاوضات-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1110925097.html
الخارجية العمانية تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
الخارجية العمانية تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، إلى استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في أقرب وقت ممكن. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T20:47+0000
2026-03-01T21:08+0000
العالم
إيران
أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071717192_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_486e9d4254448f7b2655ec3f65404f72.jpg
وأكد البوسعيدي، الذي توسط بين الولايات المتحدة وإيران، أن هناك فرصة سانحة للدبلوماسية رغم الحرب، قائلاً إن واشنطن وطهران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق "غير مسبوق" في جنيف. وكتب بدر البوسعيدي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أود أن أقول بصراحة، لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية. لقد أُحرز تقدم كبير في محادثات جنيف نحو اتفاق غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة، وبينما كان هناك أمل في تجنب الحرب، فإن الحرب لا تعني بالضرورة انعدام الأمل في السلام". وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أن بلاده منفتحة على أي جهود جادة تسهم بوقف التصعيد وعودة الاستقرار.وعبر عراقجي في المكالمة الهاتفية التي أجراها مع وزير الخارجية العماني عن تقدير بلاده لدور سلطنة عُمان البنّاء ومساعيها الدبلوماسية المتواصلة، الرامية إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.من جهته، أكد البوسعيدي استمرار سلطنة عُمان في الدعوة إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار والتفاوض لحلّ الصراع الدائر دبلوماسيًّا وبما يحقق المطالب المشروعة لجميع الأطراف، داعيًا الجانب الإيراني إلى التحلي بضبط النفس وتفادي كل ما من شأنه أن يقوض ويؤرق علاقات حسن الجوار.ويوم أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.
https://sarabic.ae/20260301/ترامب-يحدد-شرطا-لتعليق-الضربات-على-إيران-خلال-المفاوضات-1110923378.html
https://sarabic.ae/20260228/عراقجي-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-الأمريكي-القوات-المسلحة-الإيرانية-مستعدة-لهذا-اليوم-1110861229.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071717192_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dfe94f0fd8339c55aef2d8c4d9451584.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية العمانية تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

20:47 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 21:08 GMT 01.03.2026)
© AP Photo وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي
 وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، إلى استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في أقرب وقت ممكن.
وأكد البوسعيدي، الذي توسط بين الولايات المتحدة وإيران، أن هناك فرصة سانحة للدبلوماسية رغم الحرب، قائلاً إن واشنطن وطهران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق "غير مسبوق" في جنيف.
وكتب بدر البوسعيدي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أود أن أقول بصراحة، لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية. لقد أُحرز تقدم كبير في محادثات جنيف نحو اتفاق غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة، وبينما كان هناك أمل في تجنب الحرب، فإن الحرب لا تعني بالضرورة انعدام الأمل في السلام".
وأضاف: "ما زلت أؤمن بقوة الدبلوماسية في حل هذا النزاع. وكلما أسرعنا في استئناف المفاوضات، كان ذلك أفضل للجميع".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
ترامب يحدد شرطا لتعليق الضربات على إيران
19:55 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أن بلاده منفتحة على أي جهود جادة تسهم بوقف التصعيد وعودة الاستقرار.
وعبر عراقجي في المكالمة الهاتفية التي أجراها مع وزير الخارجية العماني عن تقدير بلاده لدور سلطنة عُمان البنّاء ومساعيها الدبلوماسية المتواصلة، الرامية إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.
ونقل الوزير الإيراني موقف الجمهورية الإسلامية الداعي إلى السلام، مشيرًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي- الأمريكي على بلاده كان سببًا في تفاقم حالة التوتر والذعر في المنطقة، مؤكدًا انفتاح الجانب الإيراني لأي جهود جادة تُسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار.
من جهته، أكد البوسعيدي استمرار سلطنة عُمان في الدعوة إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار والتفاوض لحلّ الصراع الدائر دبلوماسيًّا وبما يحقق المطالب المشروعة لجميع الأطراف، داعيًا الجانب الإيراني إلى التحلي بضبط النفس وتفادي كل ما من شأنه أن يقوض ويؤرق علاقات حسن الجوار.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
عراقجي بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي: القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لهذا اليوم
أمس, 13:04 GMT
ويوم أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала