https://sarabic.ae/20260301/الخارجية-العمانية-تدعو-إلى-استئناف-المفاوضات-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1110925097.html

الخارجية العمانية تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

الخارجية العمانية تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

سبوتنيك عربي

دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اليوم الأحد، إلى استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في أقرب وقت ممكن. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T20:47+0000

2026-03-01T20:47+0000

2026-03-01T21:08+0000

العالم

إيران

أخبار الشرق الأوسط

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071717192_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_486e9d4254448f7b2655ec3f65404f72.jpg

وأكد البوسعيدي، الذي توسط بين الولايات المتحدة وإيران، أن هناك فرصة سانحة للدبلوماسية رغم الحرب، قائلاً إن واشنطن وطهران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق "غير مسبوق" في جنيف. وكتب بدر البوسعيدي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "أود أن أقول بصراحة، لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية. لقد أُحرز تقدم كبير في محادثات جنيف نحو اتفاق غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة، وبينما كان هناك أمل في تجنب الحرب، فإن الحرب لا تعني بالضرورة انعدام الأمل في السلام". وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أن بلاده منفتحة على أي جهود جادة تسهم بوقف التصعيد وعودة الاستقرار.وعبر عراقجي في المكالمة الهاتفية التي أجراها مع وزير الخارجية العماني عن تقدير بلاده لدور سلطنة عُمان البنّاء ومساعيها الدبلوماسية المتواصلة، الرامية إلى نزع فتيل الأزمة الراهنة والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.من جهته، أكد البوسعيدي استمرار سلطنة عُمان في الدعوة إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار والتفاوض لحلّ الصراع الدائر دبلوماسيًّا وبما يحقق المطالب المشروعة لجميع الأطراف، داعيًا الجانب الإيراني إلى التحلي بضبط النفس وتفادي كل ما من شأنه أن يقوض ويؤرق علاقات حسن الجوار.ويوم أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.

https://sarabic.ae/20260301/ترامب-يحدد-شرطا-لتعليق-الضربات-على-إيران-خلال-المفاوضات-1110923378.html

https://sarabic.ae/20260228/عراقجي-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-الأمريكي-القوات-المسلحة-الإيرانية-مستعدة-لهذا-اليوم-1110861229.html

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, أخبار الشرق الأوسط, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية