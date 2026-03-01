https://sarabic.ae/20260301/ضربات-إسرائيلية-جديدة-تستهدف-مواقع-في-طهران-1110899126.html
ضربات إسرائيلية جديدة تستهدف مواقع في طهران
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، أنه منذ نحو الساعة 10 صباحا سُمعت انفجارات قوية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
تقارير سبوتنيك
وأضاف المراسل: "بحسب المعلومات الأولية، يُعتقد أن من بين الأهداف مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني وقاعة المؤتمرات التابعة له. كما سُجلت انفجارات في مناطق جورجان، سهول، ولنجك، سيد خندان، دابستان، ومطهري داخل العاصمة.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_239:0:1672:1075_1920x0_80_0_0_1910f42edcd1b1fd7f5dfc598d2deba1.jpg
ضربات إسرائيلية جديدة تستهدف مواقع في طهران
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، أنه منذ نحو الساعة 10 صباحا سُمعت انفجارات قوية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشرقية من طهران، مشيرا إلى أن دوي الانفجارات لا يزال يتردد في عدد من الأحياء.
وأضاف المراسل: "بحسب المعلومات الأولية، يُعتقد أن من بين الأهداف مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني وقاعة المؤتمرات التابعة له. كما سُجلت انفجارات في مناطق جورجان، سهول، ولنجك، سيد خندان، دابستان، ومطهري داخل العاصمة.
وفي السياق ذاته، أكد المراسل أن الردود الإيرانية على هذه الهجمات مستمرة منذ أمس السبت، وتشمل عمليات تستهدف قواعد أمريكية وأخرى في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن اغتيال القائد الكبير لأمة الإسلام علي خامنئي، يُعد “إعلان حرب صريحاً على المسلمين ولا سيما الشيعة في أقصى أنحاء العالم”، مؤكداً أن بلاده تعتبر الرد على هذه العملية “واجباً وحقاً مشروعاً”.
وأضاف بزشكيان، في بيان رسمي، أن "إيران ستبذل كل طاقاتها لملاحقة منفذي عملية الاغتيال والجهات التي تقف وراءها، مشدداً على أن "الثأر والانتقام من منفذي هذه الجريمة التاريخية وآمريها واجب وحق مشروع للجمهورية الإسلامية".
وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن "عملية الاغتيال التي استهدفت المرشد الإيراني، علي خامنئي، تمثل تصعيداً خطيراً"، مؤكداً أن "الانتقام والثأر لهذه الجريمة يعد واجباً وحقاً مشروعاً لنا".
وقُتل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران
، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.