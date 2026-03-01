https://sarabic.ae/20260301/ضربات-إسرائيلية-جديدة-تستهدف-مواقع-في-طهران-1110899126.html

ضربات إسرائيلية جديدة تستهدف مواقع في طهران

ضربات إسرائيلية جديدة تستهدف مواقع في طهران

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" من العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، أنه منذ نحو الساعة 10 صباحا سُمعت انفجارات قوية في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T09:52+0000

2026-03-01T09:52+0000

2026-03-01T09:52+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_eaa8cb8ea59bf5e46fbbf412cc91dda5.jpg

وأضاف المراسل: "بحسب المعلومات الأولية، يُعتقد أن من بين الأهداف مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني وقاعة المؤتمرات التابعة له. كما سُجلت انفجارات في مناطق جورجان، سهول، ولنجك، سيد خندان، دابستان، ومطهري داخل العاصمة.وفي السياق ذاته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، إن اغتيال القائد الكبير لأمة الإسلام علي خامنئي، يُعد “إعلان حرب صريحاً على المسلمين ولا سيما الشيعة في أقصى أنحاء العالم”، مؤكداً أن بلاده تعتبر الرد على هذه العملية “واجباً وحقاً مشروعاً”.وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن "عملية الاغتيال التي استهدفت المرشد الإيراني، علي خامنئي، تمثل تصعيداً خطيراً"، مؤكداً أن "الانتقام والثأر لهذه الجريمة يعد واجباً وحقاً مشروعاً لنا".وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260301/الرئيس-الإيراني-اغتيال-خامنئي-إعلان-حرب-صريح-1110898679.html

https://sarabic.ae/20260301/إعلام-إيراني-تعيين-أحمد-وحيدي-قائدا-جديدا-للحرس-الثوري-1110897553.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك