مسؤول في البيت الأبيض: العملية العسكرية مستمرة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وصواريخ باليستية

مسؤول في البيت الأبيض: العملية العسكرية مستمرة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وصواريخ باليستية

أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن العملية الجارية ضد إيران ستستمر حتى ضمان عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا أو صواريخ باليستية، مشيرًا إلى أن القرار جاء في... 01.03.2026

وقال المسؤول، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إن الولايات المتحدة تلقت إشارات بشأن اعتزام إيران استخدام صواريخ باليستية ضدها، وذلك بعد توجيه تهديدات عسكرية مباشرة. وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.

