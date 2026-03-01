https://sarabic.ae/20260301/مسؤول-في-البيت-الأبيض-العملية-العسكرية-مستمرة-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-وصواريخ-باليستية--1110914924.html
مسؤول في البيت الأبيض: العملية العسكرية مستمرة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وصواريخ باليستية
أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن العملية الجارية ضد إيران ستستمر حتى ضمان عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا أو صواريخ باليستية، مشيرًا إلى أن القرار جاء في...
وقال المسؤول، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إن الولايات المتحدة تلقت إشارات بشأن اعتزام إيران استخدام صواريخ باليستية ضدها، وذلك بعد توجيه تهديدات عسكرية مباشرة. وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.
أكد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن العملية الجارية ضد إيران ستستمر حتى ضمان عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا أو صواريخ باليستية، مشيرًا إلى أن القرار جاء في إطار التحرك الاستباقي.
وقال المسؤول، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، إن الولايات المتحدة
تلقت إشارات بشأن اعتزام إيران استخدام صواريخ باليستية ضدها، وذلك بعد توجيه تهديدات عسكرية مباشرة.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، قرر عدم الانتظار إلى حين مبادرة إيران بشن هجوم، مؤكدًا أن التحرك جاء استنادًا إلى تقديرات أمنية تتعلق بطبيعة التهديدات المحتملة.
وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية
بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.