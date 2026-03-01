https://sarabic.ae/20260301/نائب-رئيس-مجلس-الوزراء-اللبناني-يدعو-لتجنيب-لبنان-المضاعفات-الخطيرة-للحرب-في-المنطقة-1110907768.html
نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني يدعو لتجنيب لبنان المضاعفات الخطيرة للحرب في المنطقة
نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني يدعو لتجنيب لبنان المضاعفات الخطيرة للحرب في المنطقة
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، إلى "دعوة الحكومة اللبنانية الجميع للتحلي بالحكمة والروح الوطنية ووضع مصلحة الشعب اللبناني ووحدة اللبنانيين... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
متري، وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت إلى أن "الحكومة اللبنانية عبّرت بلسان رئيسها عن تضامنها مع الدول العربية التي تعرضت للاعتداء"، كاشفا عن "قيامها باتصالاتها الدبلوماسية والسياسية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وسائر الدول المؤثرة لتجنيب لبنان أي اعتداء كي لا يكون مرة أخرى ساحة صراع تدمره".وأكد أيضا "دعوة الحكومة المواطنين لعدم التهافت وشراء المواد الاستهلاكية الضرورية، بما يتعدى حاجاتهم"، مشيرا إلى أن "الأجهزة المختصة ستمارس دورها الرقابي، في هذا الخصوص، وقد حذرت الحكومة جميع المخالفين".وقال وزير الخارجية اللبناني في منشور على منصة "إكس": تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن كل من المملكة العربيّة السعوديّة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية. ويعرب لبنان عن تضامنه الكامل مع هذه الدول الشقيقة، مؤكداً رفضه وشجبه لأي انتهاك لسيادتها أو المساس بأمنها وزعزعة استقرارها".
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، طارق متري، إلى "دعوة الحكومة اللبنانية الجميع للتحلي بالحكمة والروح الوطنية ووضع مصلحة الشعب اللبناني ووحدة اللبنانيين فوق الاعتبارات الأخرى كافة مهما كانت مشاعرهم، ومهما كان حزنهم وأيا كانت تخوفاتهم"، مؤكدا أن على اللبنانيين أن يتكاتفوا معا لتجنيب لبنان المضاعفات الخطيرة للحرب الدائرة والمتسعة في المنطقة.
متري، وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، لفت إلى أن "الحكومة اللبنانية عبّرت بلسان رئيسها عن تضامنها مع الدول العربية التي تعرضت للاعتداء"، كاشفا عن "قيامها باتصالاتها الدبلوماسية والسياسية مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وسائر الدول المؤثرة لتجنيب لبنان أي اعتداء كي لا يكون مرة أخرى ساحة صراع تدمره".
وكشف متري أن "أول اهتمامات الحكومة اللبنانية التحلي باليقظة والاستعداد لكل طارئ واتخاذ الإجراءات الاستباقية، وبالتالي لا داعي للهلع وتصديق الشائعات"، مؤكدا "وجود ما يتوفر من المواد الغذائية والأدوية والمحروقات على نحو يستجيب لحاجات المواطنين لمدة اشهر، كما أن عملية الاستيراد مستمرة بلا قيود".
وأكد أيضا "دعوة الحكومة المواطنين لعدم التهافت وشراء المواد الاستهلاكية الضرورية، بما يتعدى حاجاتهم"، مشيرا إلى أن "الأجهزة المختصة ستمارس دورها الرقابي، في هذا الخصوص، وقد حذرت الحكومة جميع المخالفين".
وأكد وزير خارجية لبنان يوسف رجي، يوم أمس السبت، إدانة بلاده "الاعتداءات الإيرانية" على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن.
وقال وزير الخارجية اللبناني في منشور على منصة "إكس": تدين وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن كل من المملكة العربيّة السعوديّة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية. ويعرب لبنان عن تضامنه الكامل مع هذه الدول الشقيقة
، مؤكداً رفضه وشجبه لأي انتهاك لسيادتها أو المساس بأمنها وزعزعة استقرارها".