https://sarabic.ae/20260301/المجلس-الأعلى-للدفاع-اللبناني-قرار-الحرب-والسلم-يعود-للدولة-اللبنانية-حصرا-1110906530.html
المجلس الأعلى للدفاع اللبناني: قرار الحرب والسلم يعود للدولة اللبنانية حصرا
المجلس الأعلى للدفاع اللبناني: قرار الحرب والسلم يعود للدولة اللبنانية حصرا
سبوتنيك عربي
أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أن “قرار الحرب والسلم يعود حصراً للدولة اللبنانية”، مؤكداً على ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T12:27+0000
2026-03-01T12:27+0000
2026-03-01T12:27+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إيران
إيران
أخبار حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9339c6a4138ab9b5ebbe162aaa20c158.jpg
وشدد المجلس، في بيان له، على أهمية إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة، مع تأمين سير الرحلات الجوية بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال العامة والنقل تلقت توجيهات لضمان ذلك.ودعا المجلس جميع اللبنانيين إلى الالتزام بروح المسؤولية حفاظاً على حياتهم واستقرار البلاد، كما حث وسائل الإعلام على التحلي بالمهنية والحيادية عند معالجة التطورات الحالية لتجنب إشاعة الذعر أو التصعيد غير المبرر.واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، أن "اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي يمثل تصعيداً خطيراً”، مؤكداً أن الرد سيأتي “ضمن مسار المواجهة المفتوحة”.وأضاف: أن "استهداف القيادة الإيرانية اعتداء كبير يستوجب موقفاً موحداً من كافة قوى المقاومة"، لافتاً إلى أن التنسيق سيستمر مع الحلفاء للرد على أي تصعيد عسكري إسرائيلي محتمل.وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن "مقتل خامنئي يشكل خسارة كبيرة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مسار الحلف سيستمر دون تغيير استراتيجي كبير، مؤكداً أن التحالفات القائمة ستبقى فاعلة في مواجهة التحديات المقبلة.وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260301/إسرائيل-تعلن-جسرا-جويا-متواصلا-نحو-إيران-وتؤكد-مقتل-40-قائدا-في-ضربة-خاطفة-1110903641.html
https://sarabic.ae/20260301/مقتل-رئيس-أركان-القوات-المسلحة-الإيرانية-خلال-الضربات-الأمريكية-والإسرائيلية---عاجل-1110894677.html
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_0834edb31aa99a043c1c9facaf56f6f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
المجلس الأعلى للدفاع اللبناني: قرار الحرب والسلم يعود للدولة اللبنانية حصرا
أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أن “قرار الحرب والسلم يعود حصراً للدولة اللبنانية”، مؤكداً على ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة.
وشدد المجلس، في بيان له
، على أهمية إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة، مع تأمين سير الرحلات الجوية بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال العامة والنقل تلقت توجيهات لضمان ذلك.
ودعا المجلس جميع اللبنانيين إلى الالتزام بروح المسؤولية حفاظاً على حياتهم واستقرار البلاد، كما حث وسائل الإعلام على التحلي بالمهنية والحيادية عند معالجة التطورات الحالية لتجنب إشاعة الذعر أو التصعيد غير المبرر.
واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، أن "اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي يمثل تصعيداً خطيراً
”، مؤكداً أن الرد سيأتي “ضمن مسار المواجهة المفتوحة”.
وقال قاسم، في بيان له، إن "الرد على اغتيال خامنئي حق مشروع"، مشيراً إلى أنه سيتم وفق تقدير القيادة والظروف الميدانية، مع مراعاة التطورات الإقليمية وطبيعة المرحلة.
وأضاف: أن "استهداف القيادة الإيرانية اعتداء كبير يستوجب موقفاً موحداً من كافة قوى المقاومة"، لافتاً إلى أن التنسيق سيستمر مع الحلفاء للرد على أي تصعيد عسكري إسرائيلي محتمل.
وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن "مقتل خامنئي يشكل خسارة كبيرة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مسار الحلف سيستمر دون تغيير استراتيجي كبير، مؤكداً أن التحالفات القائمة ستبقى فاعلة في مواجهة التحديات المقبلة.
وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران
، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.