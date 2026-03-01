https://sarabic.ae/20260301/المجلس-الأعلى-للدفاع-اللبناني-قرار-الحرب-والسلم-يعود-للدولة-اللبنانية-حصرا-1110906530.html

المجلس الأعلى للدفاع اللبناني: قرار الحرب والسلم يعود للدولة اللبنانية حصرا

المجلس الأعلى للدفاع اللبناني: قرار الحرب والسلم يعود للدولة اللبنانية حصرا

سبوتنيك عربي

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أن “قرار الحرب والسلم يعود حصراً للدولة اللبنانية”، مؤكداً على ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة. 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T12:27+0000

2026-03-01T12:27+0000

2026-03-01T12:27+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إيران

إيران

أخبار حزب الله

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9339c6a4138ab9b5ebbe162aaa20c158.jpg

وشدد المجلس، في بيان له، على أهمية إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة، مع تأمين سير الرحلات الجوية بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال العامة والنقل تلقت توجيهات لضمان ذلك.ودعا المجلس جميع اللبنانيين إلى الالتزام بروح المسؤولية حفاظاً على حياتهم واستقرار البلاد، كما حث وسائل الإعلام على التحلي بالمهنية والحيادية عند معالجة التطورات الحالية لتجنب إشاعة الذعر أو التصعيد غير المبرر.واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، أن "اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي يمثل تصعيداً خطيراً”، مؤكداً أن الرد سيأتي “ضمن مسار المواجهة المفتوحة”.وأضاف: أن "استهداف القيادة الإيرانية اعتداء كبير يستوجب موقفاً موحداً من كافة قوى المقاومة"، لافتاً إلى أن التنسيق سيستمر مع الحلفاء للرد على أي تصعيد عسكري إسرائيلي محتمل.وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن "مقتل خامنئي يشكل خسارة كبيرة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مسار الحلف سيستمر دون تغيير استراتيجي كبير، مؤكداً أن التحالفات القائمة ستبقى فاعلة في مواجهة التحديات المقبلة.وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260301/إسرائيل-تعلن-جسرا-جويا-متواصلا-نحو-إيران-وتؤكد-مقتل-40-قائدا-في-ضربة-خاطفة-1110903641.html

https://sarabic.ae/20260301/مقتل-رئيس-أركان-القوات-المسلحة-الإيرانية-خلال-الضربات-الأمريكية-والإسرائيلية---عاجل-1110894677.html

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم