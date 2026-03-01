المجلس الأعلى للدفاع اللبناني: قرار الحرب والسلم يعود للدولة اللبنانية حصرا

عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260301/المجلس-الأعلى-للدفاع-اللبناني-قرار-الحرب-والسلم-يعود-للدولة-اللبنانية-حصرا-1110906530.html
المجلس الأعلى للدفاع اللبناني: قرار الحرب والسلم يعود للدولة اللبنانية حصرا
المجلس الأعلى للدفاع اللبناني: قرار الحرب والسلم يعود للدولة اللبنانية حصرا
سبوتنيك عربي
أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أن “قرار الحرب والسلم يعود حصراً للدولة اللبنانية”، مؤكداً على ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T12:27+0000
2026-03-01T12:27+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إيران
إيران
أخبار حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9339c6a4138ab9b5ebbe162aaa20c158.jpg
وشدد المجلس، في بيان له، على أهمية إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة، مع تأمين سير الرحلات الجوية بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال العامة والنقل تلقت توجيهات لضمان ذلك.ودعا المجلس جميع اللبنانيين إلى الالتزام بروح المسؤولية حفاظاً على حياتهم واستقرار البلاد، كما حث وسائل الإعلام على التحلي بالمهنية والحيادية عند معالجة التطورات الحالية لتجنب إشاعة الذعر أو التصعيد غير المبرر.واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، أن "اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي يمثل تصعيداً خطيراً”، مؤكداً أن الرد سيأتي “ضمن مسار المواجهة المفتوحة”.وأضاف: أن "استهداف القيادة الإيرانية اعتداء كبير يستوجب موقفاً موحداً من كافة قوى المقاومة"، لافتاً إلى أن التنسيق سيستمر مع الحلفاء للرد على أي تصعيد عسكري إسرائيلي محتمل.وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن "مقتل خامنئي يشكل خسارة كبيرة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مسار الحلف سيستمر دون تغيير استراتيجي كبير، مؤكداً أن التحالفات القائمة ستبقى فاعلة في مواجهة التحديات المقبلة.وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260301/إسرائيل-تعلن-جسرا-جويا-متواصلا-نحو-إيران-وتؤكد-مقتل-40-قائدا-في-ضربة-خاطفة-1110903641.html
https://sarabic.ae/20260301/مقتل-رئيس-أركان-القوات-المسلحة-الإيرانية-خلال-الضربات-الأمريكية-والإسرائيلية---عاجل-1110894677.html
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_0834edb31aa99a043c1c9facaf56f6f3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إيران, إيران, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

المجلس الأعلى للدفاع اللبناني: قرار الحرب والسلم يعود للدولة اللبنانية حصرا

12:27 GMT 01.03.2026
© Photo / x.comالرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أن “قرار الحرب والسلم يعود حصراً للدولة اللبنانية”، مؤكداً على ضرورة التحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة.
وشدد المجلس، في بيان له، على أهمية إبقاء الأجواء اللبنانية مفتوحة، مع تأمين سير الرحلات الجوية بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن وزارة الأشغال العامة والنقل تلقت توجيهات لضمان ذلك.
ودعا المجلس جميع اللبنانيين إلى الالتزام بروح المسؤولية حفاظاً على حياتهم واستقرار البلاد، كما حث وسائل الإعلام على التحلي بالمهنية والحيادية عند معالجة التطورات الحالية لتجنب إشاعة الذعر أو التصعيد غير المبرر.
تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
إسرائيل تعلن جسرا جويا متواصلا نحو إيران وتؤكد مقتل 40 قائدا في ضربة خاطفة
11:20 GMT
واعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق اليوم، أن "اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي يمثل تصعيداً خطيراً”، مؤكداً أن الرد سيأتي “ضمن مسار المواجهة المفتوحة”.
وقال قاسم، في بيان له، إن "الرد على اغتيال خامنئي حق مشروع"، مشيراً إلى أنه سيتم وفق تقدير القيادة والظروف الميدانية، مع مراعاة التطورات الإقليمية وطبيعة المرحلة.
وأضاف: أن "استهداف القيادة الإيرانية اعتداء كبير يستوجب موقفاً موحداً من كافة قوى المقاومة"، لافتاً إلى أن التنسيق سيستمر مع الحلفاء للرد على أي تصعيد عسكري إسرائيلي محتمل.
وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن "مقتل خامنئي يشكل خسارة كبيرة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مسار الحلف سيستمر دون تغيير استراتيجي كبير، مؤكداً أن التحالفات القائمة ستبقى فاعلة في مواجهة التحديات المقبلة.
وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
بينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان.. إيران تؤكد مقتل كبار قادتها العسكريين
06:55 GMT
وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала