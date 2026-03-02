https://sarabic.ae/20260302/إسرائيل-تنفي-المزاعم-الإيرانية-بشأن-مصير-نتنياهو-بعد-هجوم-صاروخي-1110946158.html
إسرائيل تنفي المزاعم الإيرانية بشأن مصير نتنياهو بعد هجوم صاروخي
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة مزاعم إيرانية تحدثت عن عدم وضوح مصيره عقب هجوم صاروخي استهدف القدس، واصفا تلك الادعاءات بأنها "أخبار كاذبة".
وفي المقابل، لم ترد تقارير عن سقوط صواريخ داخل القدس رغم دوي صفارات الإنذار في العاصمة، كما أفادت تقارير بأن مكتب رئيس الوزراء لم يتعرض لأي أضرار، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أنه لا يعلم مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وأوضح الحرس الثوري في بيان له، أنه خلال الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 4"، استُهدف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومقر قائد القوات الجوية الإيرانية بالتعاون مع إيران.وأضاف الحرس الثوري: "مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي مجهول".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة مزاعم إيرانية تحدثت عن عدم وضوح مصيره عقب هجوم صاروخي استهدف القدس، واصفا تلك الادعاءات بأنها "أخبار كاذبة".
وفي المقابل، لم ترد تقارير عن سقوط صواريخ داخل القدس رغم دوي صفارات الإنذار في العاصمة، كما أفادت تقارير بأن مكتب رئيس الوزراء لم يتعرض لأي أضرار، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أنه لا يعلم مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وأوضح الحرس الثوري في بيان له، أنه خلال الموجة العاشرة من عملية "الوعد الصادق 4"، استُهدف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومقر قائد القوات الجوية الإيرانية بالتعاون مع إيران.
وأضاف الحرس الثوري: "مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي مجهول".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.