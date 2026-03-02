https://sarabic.ae/20260302/الدفاع-الإماراتية-الدفاعات-الجوية-تتعامل-مع-رشقة-صواريخ-قادمة-من-إيران-1110967187.html
الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع رشقة صواريخ قادمة من إيران
الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع رشقة صواريخ قادمة من إيران
وقالت الوزارة في بيان لها: "تتعامل حاليًا الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران".
وأضافت: "تؤكد وزارة الدفاع الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة
وسلامة المواطنين والمقيمين".
ويوم السبت الفائت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
ومقتل المرشد الأعلى أية الله علي خامنئي وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها: الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت برد غير مسبوق.
وجاءت الضربات على إيران رغم المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف هذا الأسبوع بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.