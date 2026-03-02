https://sarabic.ae/20260302/ترامب-القيادة-الإيرانية-تريد-إبرام-صفقة-مع-الولايات-المتحدة-1110943893.html
ترامب: القيادة الإيرانية تريد إبرام صفقة مع الولايات المتحدة
صرح دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن القيادة الإيرانية تسعى جاهدة للتوصل إلى صفقة مع واشنطن. 02.03.2026
2026-03-02T12:41+0000
2026-03-02T12:41+0000
2026-03-02T12:41+0000
دونالد ترامب
أخبار ايران اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094532046_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_66b510d6b5f06e49367fa04f935fae4c.jpg
وسط الضربات الضخمة المستمرة على إيران، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن قيادة إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
وسط الضربات الضخمة المستمرة على إيران، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن قيادة إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
قال ترامب، كما نقلت عنه صحيفة "تلغراف" البريطانية: "إنهم متحمسون لإبرام صفقة وأخبرتهم أنه كان ينبغي عليهم فعل ذلك قبل أسبوع".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.