https://sarabic.ae/20260302/ترامب-القيادة-الإيرانية-تريد-إبرام-صفقة-مع-الولايات-المتحدة-1110943893.html

ترامب: القيادة الإيرانية تريد إبرام صفقة مع الولايات المتحدة

ترامب: القيادة الإيرانية تريد إبرام صفقة مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن القيادة الإيرانية تسعى جاهدة للتوصل إلى صفقة مع واشنطن. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-02T12:41+0000

2026-03-02T12:41+0000

2026-03-02T12:41+0000

دونالد ترامب

أخبار ايران اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094532046_0:0:2727:1535_1920x0_80_0_0_66b510d6b5f06e49367fa04f935fae4c.jpg

وسط الضربات الضخمة المستمرة على إيران، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن قيادة إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.

https://sarabic.ae/20260302/ترامب-أشعر-بخيبة-أمل-كبيرة-من-الموقف-السابق-لرئيس-وزراء-بريطانيا-حول-إيران-1110943538.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, أخبار ايران اليوم