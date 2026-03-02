https://sarabic.ae/20260302/تركيا-تنفي-تقارير-بشأن-هجوم-مزعوم-على-قاعدة-عسكرية-أمريكية-على-أرضها-1110937160.html
تركيا تنفي تقارير بشأن هجوم مزعوم على قاعدة عسكرية أمريكية على أرضها
نفت الإدارة الرئاسية التركية، اليوم الاثنين، مزاعم وقوع هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد، مؤكدةً عدم وجود أي قواعد عسكرية أجنبية في الجمهورية. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيانها: "إن الادعاءات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض قاعدة عسكرية أمريكية لهجوم في تركيا غير صحيحة. لا توجد أي قواعد عسكرية في تركيا تابعة لأي دولة".وشددت الإدارة على أن المجال الجوي والبري والبحري لتركيا، بالإضافة إلى منشآتها العسكرية، تخضع لسيطرة وسيادة البلاد الكاملة.وأضافت: "لم يقع أي هجوم على بلادنا. إن التقارير التي تهدف إلى تصوير تركيا كطرف في نزاعات إقليمية ما هي إلا محاولة واضحة للتضليل".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.
أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيانها: "إن الادعاءات المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض قاعدة عسكرية أمريكية لهجوم في تركيا غير صحيحة. لا توجد أي قواعد عسكرية في تركيا تابعة لأي دولة".
وشددت الإدارة على أن المجال الجوي والبري والبحري لتركيا، بالإضافة إلى منشآتها العسكرية، تخضع لسيطرة وسيادة البلاد الكاملة.
وأضافت: "لم يقع أي هجوم على بلادنا. إن التقارير التي تهدف إلى تصوير تركيا كطرف في نزاعات إقليمية ما هي إلا محاولة واضحة للتضليل".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي، في مكتبه فجر أول أمس السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يومًا، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لاغتيال خامنئي.