وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن نقل 777 شخصا إلى المستشفيات منهم حالات خطيرة إثر الضربات الإيرانية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، نقل 777 شخصًا إلى المستشفيات إثر الضربات الصاروخية الإيرانية. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أنه من بين هؤلاء 86 شخصًا منهم في الرعاية المركزة، وذلك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على إيران، فجر أول أمس السبت، والتي أطلق عليها اسم "زئير الأسد".وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنه "من بين هؤلاء 4 حالات خطيرة، نصفها ليس نتيجة مباشرة لضربات صاروخية، و20 حالة متوسطة، و58 حالة طفيفة، و4 حالات تخضع للتقييم الطبي".وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان له اليوم الاثنين، أن "القوات الإيرانية قامت باستهداف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما زال مصيره مجهولًا إلى الآن"، وفق تعبيره.وجاء في البيان: "خلال الموجة الـ10 من عملية "الوعد الصادق 4"، استُهدف مكتب رئيس وزراء هذا النظام الإجرامي (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو)، بالإضافة إلى مقر قائد سلاح الجو التابع له، بصواريخ "خيبر".وأردف البيان: "ركّزت الضربات الصاروخية الإيرانية الناجحة على الأراضي المحتلة، خلال الموجة الـ10، على مجمع الحكومة الصهيونية، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الهجمات ومعلومات إضافية لاحقًا".وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ووعدت "بردّ غير مسبوق"، على حد قولها.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

