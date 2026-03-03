https://sarabic.ae/20260303/العراق-في-عين-العاصفة-هل-يتمدد-لهيب-المواجهة-الإقليمية-إلى-الداخل؟-1110973972.html

العراق في عين العاصفة.. هل يتمدد لهيب المواجهة الإقليمية إلى الداخل؟

العراق في عين العاصفة.. هل يتمدد لهيب المواجهة الإقليمية إلى الداخل؟

03.03.2026

الهجوم المشترك الذي استهدف مدنًا إيرانية، والردود المتبادلة التي طالت قواعد ومواقع في المنطقة، انعكسا سريعًا على الداخل العراقي أمنيًا واقتصاديًا، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق البلاد إلى دائرة صراع أوسع.وأضاف: "ضربات جوية طالت مواقع في ديالى والحلة وجرف الصخر، في ظل استمرار التوتر، ما يعكس هشاشة المشهد الأمني واحتمال انزلاق البلاد إلى مواجهة أوسع".بدوره، اعتبر المحلل السياسي محمد الكحلاوي أن "الضغوط العسكرية والسياسية على إيران، تأتي في إطار مخطط أوسع يستهدف إضعافها ومنعها من التحول إلى قوة إقليمية مؤثرة".وأضاف: "المشهد يتجاوز البعد العسكري ليشمل أبعادًا جيوسياسية واقتصادية"، محذرًا من أن أي "انهيار أو تغيير جذري في موازين القوى قد يقود إلى مرحلة إعادة تشكيل للمنطقة برمتها، مع تداعيات واسعة على دول الجوار".الحرب تحولت لصراع نفوذ وأجندات إقليميةمن جهته، قال المواطن أبو سارة، في حديث لـ"سبوتنيك": "الضربات المتبادلة داخل العراق تنعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، ولا سيما على دخل المواطنين، في ظل تصاعد الإشاعات بشأن غلاء الأسعار أو احتمال إغلاق مضيق هرمز".وأشار إلى "ضرورة وجود جهد إعلامي رسمي أقوى لطمأنة الشارع ومنع استغلال الأزمة لإرباك الأسواق"، مؤكدًا أن "الحل السلمي يبقى الخيار الأنجع لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع".بدوره، رأى الصحفي العراقي علاء قاسم أن "المواجهة الدائرة لا تتعلق فقط بالبرنامج النووي الإيراني، بل ترتبط بصراع نفوذ إقليمي وأهداف سياسية أوسع".وأوضح في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "امتلاك السلاح النووي ليس حكرًا على دولة بعينها"، لافتًا إلى أن "جوهر الأزمة يتمثل في التنافس على النفوذ وإعادة رسم التوازنات في المنطقة".يذكر أن وزارة الداخلية العراقية، أعلنت الأحد الماضي، عن تعرّض عدد من عناصرها لإطلاق نار خلال انتشارهم لتأمين محيط المنطقة الخضراء في بغداد، وأوضحت الوزارة في بيان أن قوات حفظ القانون كانت تؤدي مهامها في حماية المتظاهرين وضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة، عندما أقدم أشخاص وصفتهم بـ"المندسين" داخل التظاهرات على فتح النار باتجاه القوات الأمنية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار.

