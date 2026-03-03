عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
العراق في عين العاصفة.. هل يتمدد لهيب المواجهة الإقليمية إلى الداخل؟
العراق في عين العاصفة.. هل يتمدد لهيب المواجهة الإقليمية إلى الداخل؟
في ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات الإقليمية، يجد العراق نفسه مجددًا في قلب عاصفة عسكرية وسياسية تتجاوز حدوده الجغرافية، مع اتساع رقعة المواجهة بين الولايات... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
الهجوم المشترك الذي استهدف مدنًا إيرانية، والردود المتبادلة التي طالت قواعد ومواقع في المنطقة، انعكسا سريعًا على الداخل العراقي أمنيًا واقتصاديًا، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق البلاد إلى دائرة صراع أوسع.
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
في ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات الإقليمية، يجد العراق نفسه مجددًا في قلب عاصفة عسكرية وسياسية تتجاوز حدوده الجغرافية، مع اتساع رقعة المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
الهجوم المشترك الذي استهدف مدنًا إيرانية، والردود المتبادلة التي طالت قواعد ومواقع في المنطقة، انعكسا سريعًا على الداخل العراقي أمنيًا واقتصاديًا، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق البلاد إلى دائرة صراع أوسع.

وفي هذا السياق، قال الخبير السياسي قاسم الغراوي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "التطورات الأخيرة تشير إلى تصاعد خطير في وتيرة القصف المتبادل داخل العراق"، مشيرًا إلى "استهداف محيط قاعدة الحرير في أربيل، وتحليق طائرات مسيّرة باتجاه مواقع يُعتقد أنها تضم مصالح أمريكية".

وأضاف: "ضربات جوية طالت مواقع في ديالى والحلة وجرف الصخر، في ظل استمرار التوتر، ما يعكس هشاشة المشهد الأمني واحتمال انزلاق البلاد إلى مواجهة أوسع".

وبحسب الغراوي، فإن "العراق يحاول احتواء هذه الموجة عبر الدعوة إلى التهدئة ووقف إطلاق النار"، محذرًا من أن "استمرار التصعيد سينعكس سلبًا على استقرار المنطقة وسوق الطاقة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، ودخول أطراف دولية على خط الأزمة لحماية مصالحها وحلفائها".

بدوره، اعتبر المحلل السياسي محمد الكحلاوي أن "الضغوط العسكرية والسياسية على إيران، تأتي في إطار مخطط أوسع يستهدف إضعافها ومنعها من التحول إلى قوة إقليمية مؤثرة".
28 فبراير, 09:18 GMT

وقال الكحلاوي، في حديث لـ"سبوتنيك": "الولايات المتحدة وحلفاؤها لا يرغبون بوجود دولة قوية في المنطقة تمتلك قدرات عسكرية متقدمة"، مشيرًا إلى أن "التصعيد الحالي يهدف إلى كبح جماح طهران وتقليص نفوذها السياسي والعسكري".

وأضاف: "المشهد يتجاوز البعد العسكري ليشمل أبعادًا جيوسياسية واقتصادية"، محذرًا من أن أي "انهيار أو تغيير جذري في موازين القوى قد يقود إلى مرحلة إعادة تشكيل للمنطقة برمتها، مع تداعيات واسعة على دول الجوار".
الحرب تحولت لصراع نفوذ وأجندات إقليمية

من جهته، قال المواطن أبو سارة، في حديث لـ"سبوتنيك": "الضربات المتبادلة داخل العراق تنعكس بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، ولا سيما على دخل المواطنين، في ظل تصاعد الإشاعات بشأن غلاء الأسعار أو احتمال إغلاق مضيق هرمز".
وأشار إلى "ضرورة وجود جهد إعلامي رسمي أقوى لطمأنة الشارع ومنع استغلال الأزمة لإرباك الأسواق"، مؤكدًا أن "الحل السلمي يبقى الخيار الأنجع لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع".
بدوره، رأى الصحفي العراقي علاء قاسم أن "المواجهة الدائرة لا تتعلق فقط بالبرنامج النووي الإيراني، بل ترتبط بصراع نفوذ إقليمي وأهداف سياسية أوسع".
وأوضح في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "امتلاك السلاح النووي ليس حكرًا على دولة بعينها"، لافتًا إلى أن "جوهر الأزمة يتمثل في التنافس على النفوذ وإعادة رسم التوازنات في المنطقة".
وتابع قاسم: "استمرار هذا النهج يهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله، ويجب التوصل إلى حلول سياسية شاملة تحول دون تفتيت المنطقة أو إدخالها في دوامة صراعات طويلة الأمد".
يذكر أن وزارة الداخلية العراقية، أعلنت الأحد الماضي، عن تعرّض عدد من عناصرها لإطلاق نار خلال انتشارهم لتأمين محيط المنطقة الخضراء في بغداد، وأوضحت الوزارة في بيان أن قوات حفظ القانون كانت تؤدي مهامها في حماية المتظاهرين وضمان سلامة الممتلكات العامة والخاصة، عندما أقدم أشخاص وصفتهم بـ"المندسين" داخل التظاهرات على فتح النار باتجاه القوات الأمنية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار.
