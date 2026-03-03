https://sarabic.ae/20260303/عون-يطلب-تدخل-فرنسا-لوقف-التمدد-العسكري-الإسرائيلي-في-قرى-حدودية-1110988940.html
عون يطلب تدخل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي في قرى حدودية
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن "الرئيس جوزاف عون طلب من فرنسا التدخل لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي في لبنان". 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T12:48+0000
2026-03-03T12:48+0000
2026-03-03T13:18+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9339c6a4138ab9b5ebbe162aaa20c158.jpg
وقالت الرئاسة في بيان لها: "الرئيس جوزاف عون اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعه في صورة المستجدات العسكرية في الجنوب، بعد اتساع الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل في عدد من القرى الحدودية، طالباً تدخل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي".وكان قد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، يوم أمس الاثنين، بدء عملية هجومية ضد "حزب الله" في لبنان.وقال زامير: "سنشن عملية هجومية ضد "حزب الله"... لسنا في وضع دفاعي فحسب، بل في وضع هجومي أيضا. علينا الاستعداد لأيام طويلة من القتال (على الجبهة الشمالية)".بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.
سبوتنيك عربي
2026
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_227:0:2048:1366_1920x0_80_0_0_0834edb31aa99a043c1c9facaf56f6f3.jpg
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
12:48 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 13:18 GMT 03.03.2026)
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، أن "الرئيس جوزاف عون طلب من فرنسا التدخل لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي في لبنان".
وقالت الرئاسة في بيان لها: "الرئيس جوزاف عون اتصل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووضعه في صورة المستجدات العسكرية في الجنوب، بعد اتساع الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل في عدد من القرى الحدودية، طالباً تدخل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي".
وكان قد أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير، يوم أمس الاثنين، بدء عملية هجومية ضد "حزب الله" في لبنان.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن إعلان الجنرال زامير جاء في اجتماع مع قادة عسكريين.
وقال زامير: "سنشن عملية هجومية ضد "حزب الله"... لسنا في وضع دفاعي فحسب، بل في وضع هجومي أيضا. علينا الاستعداد لأيام طويلة من القتال (على الجبهة الشمالية)".
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على اعتداءات إسرائيلية متكررة.