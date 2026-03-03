https://sarabic.ae/20260303/مصر-انتظام-الملاحة-في-قناة-السويس-وتعليق-عبور-بعض-الخطوط-مؤقت-1110995016.html

مصر: انتظام الملاحة في قناة السويس.. وتعليق عبور بعض الخطوط "مؤقت"

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، انتظام حركة الملاحة في القناة، مشيراً إلى أن إعلان بعض الخطوط الملاحية الكبرى تعليق عبورها يأتي كإجراء... 03.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح ربيع، في بيان، أن الملاحة تسير بصورة طبيعية في الاتجاهين، مع استمرار تقديم الخدمات الملاحية على مدار الساعة دون انقطاع. وأشار إلى أن القناة تشهد اليوم الثلاثاء عبور 56 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية تبلغ 2.6 مليون طن، منها 24 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات إجمالية تصل إلى مليون طن، و32 سفينة ضمن قافلة الجنوب بحمولات تبلغ 1.6 مليون طن.وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه إلى تحسن الأوضاع الأمنية خلال الفترة المقبلة، لما لذلك من تأثير مباشر على حرية الملاحة في المنطقة.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي.

