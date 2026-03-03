https://sarabic.ae/20260303/مصر-انتظام-الملاحة-في-قناة-السويس-وتعليق-عبور-بعض-الخطوط-مؤقت-1110995016.html
مصر: انتظام الملاحة في قناة السويس.. وتعليق عبور بعض الخطوط "مؤقت"
أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، انتظام حركة الملاحة في القناة، مشيراً إلى أن إعلان بعض الخطوط الملاحية الكبرى تعليق عبورها يأتي كإجراء
وأوضح ربيع، في بيان، أن الملاحة تسير بصورة طبيعية في الاتجاهين، مع استمرار تقديم الخدمات الملاحية على مدار الساعة دون انقطاع. وأشار إلى أن القناة تشهد اليوم الثلاثاء عبور 56 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية تبلغ 2.6 مليون طن، منها 24 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات إجمالية تصل إلى مليون طن، و32 سفينة ضمن قافلة الجنوب بحمولات تبلغ 1.6 مليون طن.وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه إلى تحسن الأوضاع الأمنية خلال الفترة المقبلة، لما لذلك من تأثير مباشر على حرية الملاحة في المنطقة.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي.
مصر: انتظام الملاحة في قناة السويس.. وتعليق عبور بعض الخطوط "مؤقت"
أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، انتظام حركة الملاحة في القناة، مشيراً إلى أن إعلان بعض الخطوط الملاحية الكبرى تعليق عبورها يأتي كإجراء مؤقت يرتبط بتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأوضح ربيع، في بيان، أن الملاحة تسير بصورة طبيعية في الاتجاهين، مع استمرار تقديم الخدمات الملاحية على مدار الساعة دون انقطاع.
وأشار إلى أن القناة
تشهد اليوم الثلاثاء عبور 56 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية تبلغ 2.6 مليون طن، منها 24 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات إجمالية تصل إلى مليون طن، و32 سفينة ضمن قافلة الجنوب بحمولات تبلغ 1.6 مليون طن.
وأكد ربيع أن قرار بعض الخطوط الملاحية تعليق العبور يظل إجراءً مؤقتاً مرهوناً بتطورات المشهد الأمني، لافتاً إلى استمرار الهيئة في التواصل والتنسيق مع العملاء والخطوط الملاحية لضمان انسيابية حركة التجارة العالمية والحفاظ على استدامة سلاسل الإمداد.
وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه إلى تحسن الأوضاع الأمنية خلال الفترة المقبلة، لما لذلك من تأثير مباشر على حرية الملاحة في المنطقة.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين
.
وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
واغتيل المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي، في مكتبه فجر ذلك اليوم، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي.