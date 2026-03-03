https://sarabic.ae/20260303/مصر-قد-نتخذ-إجراءات-استثنائية-إذا-طال-أمد-الحرب-الحالية-في-الشرق-الأوسط-1110991343.html

مصر: قد نتخذ إجراءات استثنائية إذا طال أمد الحرب الحالية في الشرق الأوسط

مصر: قد نتخذ إجراءات استثنائية إذا طال أمد الحرب الحالية في الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده تعمل على احتواء التصعيد الإقليمي وتجنب اتساع دائرة الصراع، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر لوقف الحرب... 03.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تسعى إلى احتواء التصعيد، مع التأكيد على عدم وجود مؤشرات واضحة تحدد مدى الحرب الحالية، مع أمل إنهائها بسرعة، محذرًا من أن إطالة أمد الصراع سيكون لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي.وفي ما يخص الأمن الداخلي، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة لديها خطة واضحة لتأمين مصادر الطاقة، مؤكداً عدم وجود أي انقطاع للكهرباء أو وقف للغاز عن المصانع، لكنه أشار إلى إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية إذا طال أمد الحرب الحالية في الشرق الأوسط.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة

