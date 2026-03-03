https://sarabic.ae/20260303/وانغ-يي-لنظيره-الإسرائيلي-القوة-العسكرية-لا-تصنع-الحلول-بل-تلد-أزمات-جديدة-1110993764.html
وانغ يي لنظيره الإسرائيلي: القوة العسكرية لا تصنع الحلول بل تلد أزمات جديدة
صرّح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال محادثة مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بأن القوة العسكرية لا تستطيع حل المشاكل، بل...
ووفقا لتلفزيون الصين المركزي، قال وانغ يي: "القوة العسكرية لا تستطيع حل المشاكل حقا، بل ستؤدي فقط إلى مشاكل جديدة وعواقب وخيمة". دعا كل من وزيري الخارجية الروسية سيرغي لافروف والصينية وانغ يي، في وقت سابق، إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط".وأضاف: "تم التأكيد على عدم قبول سياسة الإطاحة بالسلطات المنتخبة شرعيا في الدول ذات السيادة".لافروف: الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضا على دول جنوب شرق آسياخبير: أزمة مضيق هرمز تهدد 20% من الغاز المسال عالميا
الأخبار
وانغ يي لنظيره الإسرائيلي: القوة العسكرية لا تصنع الحلول بل تلد أزمات جديدة
14:13 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 14:14 GMT 03.03.2026)
صرّح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال محادثة مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بأن القوة العسكرية لا تستطيع حل المشاكل، بل ستؤدي فقط إلى عواقب وخيمة.
ووفقا لتلفزيون الصين المركزي، قال وانغ يي: "القوة العسكرية لا تستطيع حل المشاكل حقا، بل ستؤدي فقط إلى مشاكل جديدة وعواقب وخيمة".
وأوضح أن "القيمة الحقيقية للقوة لا تظهر في ساحة المعركة، بل في منع الحرب".
دعا كل من وزيري الخارجية الروسية سيرغي لافروف والصينية وانغ يي، في وقت سابق، إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط".
وقال بيان وزارة الخارجية الروسية، الذي نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "دعا سيرغي لافروف ووانغ يي إلى وقف فوري للعمل العسكري، وأكدا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لأي قضايا تتعلق بالملف الإيراني، بما في ذلك ضمان المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول الخليجية العربية".
وأضاف: "تم التأكيد على عدم قبول سياسة الإطاحة بالسلطات المنتخبة شرعيا في الدول ذات السيادة".