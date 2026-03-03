عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
وانغ يي لنظيره الإسرائيلي: القوة العسكرية لا تصنع الحلول بل تلد أزمات جديدة
وانغ يي لنظيره الإسرائيلي: القوة العسكرية لا تصنع الحلول بل تلد أزمات جديدة
وانغ يي لنظيره الإسرائيلي: القوة العسكرية لا تصنع الحلول بل تلد أزمات جديدة
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال محادثة مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بأن القوة العسكرية لا تستطيع حل المشاكل، بل...
2026-03-03T14:13+0000
2026-03-03T14:14+0000
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال محادثة مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بأن القوة العسكرية لا تستطيع حل المشاكل، بل ستؤدي فقط إلى عواقب وخيمة.
ووفقا لتلفزيون الصين المركزي، قال وانغ يي: "القوة العسكرية لا تستطيع حل المشاكل حقا، بل ستؤدي فقط إلى مشاكل جديدة وعواقب وخيمة".
وأوضح أن "القيمة الحقيقية للقوة لا تظهر في ساحة المعركة، بل في منع الحرب".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
الخارجية الصينية: نحترم حق إيران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
07:59 GMT
دعا كل من وزيري الخارجية الروسية سيرغي لافروف والصينية وانغ يي، في وقت سابق، إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية في الشرق الأوسط".
وقال بيان وزارة الخارجية الروسية، الذي نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "دعا سيرغي لافروف ووانغ يي إلى وقف فوري للعمل العسكري، وأكدا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي لأي قضايا تتعلق بالملف الإيراني، بما في ذلك ضمان المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول الخليجية العربية".
وأضاف: "تم التأكيد على عدم قبول سياسة الإطاحة بالسلطات المنتخبة شرعيا في الدول ذات السيادة".
لافروف: الصراع في الشرق الأوسط يؤثر أيضا على دول جنوب شرق آسيا
خبير: أزمة مضيق هرمز تهدد 20% من الغاز المسال عالميا
