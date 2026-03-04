https://sarabic.ae/20260304/أردوغان-تركيا-على-اتصال-دائم-مع-حلفائها-في-الناتو-بعد-حادثة-إسقاط-الصاروخ-الإيراني-1111056839.html
أردوغان: تركيا على اتصال دائم مع حلفائها في الناتو بعد حادثة إسقاط الصاروخ الإيراني
سبوتنيك عربي
2026-03-04T17:23+0000
2026-03-04T17:23+0000
2026-03-04T17:23+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
وقال أردوغان في تصريحات خلال مأدبة إفطار مع الجنود الأتراك في قيادة القوات الخاصة: "نتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتشاور مع حلفائنا في الناتو كما حدث اليوم في حادثة إسقاط صاروخ باليستي، ونوجه التحذيرات اللازمة للأطراف المعنية كي لا تتكرر الأحداث المشابهة".وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن "الصاروخ أُطلق من إيران وعبر الأجواء العراقية والسورية متجهًا نحو المجال الجوي التركي من جهة هاتاي، قبل أن يتم تدميره"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
أردوغان: تركيا على اتصال دائم مع حلفائها في الناتو بعد حادثة إسقاط الصاروخ الإيراني
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن تركيا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتشاور مع حلفائها في الناتو عقب حادثة إسقاط صاروخ باليستي داخل أراضيها اليوم.
وقال أردوغان في تصريحات خلال مأدبة إفطار مع الجنود الأتراك في قيادة القوات الخاصة: "نتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتشاور مع حلفائنا في الناتو كما حدث اليوم في حادثة إسقاط صاروخ باليستي، ونوجه التحذيرات اللازمة للأطراف المعنية كي لا تتكرر الأحداث المشابهة".
وأكدت الرئاسة التركية، في وقت سابق اليوم، أن أنقرة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي، وذلك عقب اعتراض صاروخ بالستي أُطلق من إيران وتم إسقاطه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن "الصاروخ أُطلق من إيران
وعبر الأجواء العراقية والسورية متجهًا نحو المجال الجوي التركي من جهة هاتاي، قبل أن يتم تدميره"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وشدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على أن "أي خطوات دفاعية سيتم اتخاذها دون تردد"، وأن "الرد على أي أعمال عدائية محتملة سيكون في إطار القانون الدولي، مع استمرار التشاور والتعاون مع حلف الناتو والحلفاء".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.