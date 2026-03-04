https://sarabic.ae/20260304/أردوغان-تركيا-على-اتصال-دائم-مع-حلفائها-في-الناتو-بعد-حادثة-إسقاط-الصاروخ-الإيراني-1111056839.html

أردوغان: تركيا على اتصال دائم مع حلفائها في الناتو بعد حادثة إسقاط الصاروخ الإيراني

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بأن تركيا تتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتشاور مع حلفائها في الناتو عقب حادثة إسقاط صاروخ باليستي داخل... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال أردوغان في تصريحات خلال مأدبة إفطار مع الجنود الأتراك في قيادة القوات الخاصة: "نتخذ جميع الإجراءات اللازمة بالتشاور مع حلفائنا في الناتو كما حدث اليوم في حادثة إسقاط صاروخ باليستي، ونوجه التحذيرات اللازمة للأطراف المعنية كي لا تتكرر الأحداث المشابهة".وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن "الصاروخ أُطلق من إيران وعبر الأجواء العراقية والسورية متجهًا نحو المجال الجوي التركي من جهة هاتاي، قبل أن يتم تدميره"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

