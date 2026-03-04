https://sarabic.ae/20260304/تركيا-تبلغ-إيران-استياءها-من-إطلاق-ذخيرة-باليستية-نحوها-1111037912.html

تركيا تبلغ إيران استياءها من إطلاق صاروخ باليستي نحوها

تركيا تبلغ إيران استياءها من إطلاق صاروخ باليستي نحوها

سبوتنيك عربي

أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، عن استياء بلاده جراء إطلاق ذخيرة باليستية تم تحييدها بعدما أُطلقت من إيران... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T13:17+0000

2026-03-04T13:17+0000

2026-03-04T13:21+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار تركيا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/16/1102896889_0:131:3071:1858_1920x0_80_0_0_46f164a20f9c8509a44030583999d74f.jpg

وأكد فيدان، خلال اتصال هاتفي بعراقجي، على ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، حسب وكالة الأناضول التركية.وأكدت الرئاسة التركية، في وقت سابق اليوم، أن أنقرة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومجالها الجوي، وذلك عقب اعتراض صاروخ بالستي أُطلق من إيران وتم إسقاطه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وأوضح رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن "الصاروخ أُطلق من إيران وعبر الأجواء العراقية والسورية متجهًا نحو المجال الجوي التركي من جهة هاتاي، قبل أن يتم تدميره"، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".وأشار دوران إلى أن "مؤسسات الدولة تابعت التطورات بشكل لحظي وبتنسيق كامل"، مؤكدًا أن "إرادة تركيا وقدرتها على ضمان أمن البلاد في أعلى مستوياتها".وشدد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على أن "أي خطوات دفاعية سيتم اتخاذها دون تردد"، وأن "الرد على أي أعمال عدائية محتملة سيكون في إطار القانون الدولي، مع استمرار التشاور والتعاون مع حلف الناتو والحلفاء".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، العراق (أربيل)، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260304/تركيا-تعلن-اعتراض-صاروخ-باليستي-إيراني-متجه-نحو-مجالها-الجوي--عاجل--1111032887.html

https://sarabic.ae/20260304/قطر-للطاقة-تعلن-حالة-القوة-القاهرة-ووقف-إنتاج-الغاز-الطبيعي-المسال-1111036780.html

https://sarabic.ae/20260304/إيران-تحذر-إسرائيل-من-استهداف-منشآتها-الدبلوماسية-في-لبنان-1111034174.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية