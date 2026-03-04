أوليانوف: الجهود النووية الإيرانية المشروعة أصبحت محور الخطاب العدائي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/أوليانوف-الجهود-النووية-الإيرانية-المشروعة-أصبحت-محور-الخطاب-العدائي---1111054044.html
أوليانوف: الجهود النووية الإيرانية المشروعة أصبحت محور الخطاب العدائي
أوليانوف: الجهود النووية الإيرانية المشروعة أصبحت محور الخطاب العدائي
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، بأن الجهود المشروعة لطهران في المجال النووي عادت لتكون مرة أخرى في قلب... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T16:14+0000
2026-03-04T16:20+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_eaa8cb8ea59bf5e46fbbf412cc91dda5.jpg
وقال أوليانوف خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الآن، عادت جهود طهران المشروعة في المجال النووي لتكون مرة أخرى محور الخطاب العدائي للقيادتين الأمريكية والإسرائيلية، ويندرج هذا السياق ضمن نموذج تغيير نظام الحكم بالقوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأوضح أن اهتمام الولايات المتحدة بمنع انتشار الأسلحة النووية، بما فيها البرنامج النووي الإيراني، كان دائمًا مجرد وهم، قائلا:وتابع: "على الرغم من أن طهران أبدت مرارا، استعدادا للتفاوض بشروط مقبولة للطرفين لمعالجة أي مخاوف".وأكد أن العودة إلى النقاش حول تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لن تكون ممكنة إلا بعد توقف العمليات القتالية.وأشار إلى أن الأمريكيين افتقروا إلى ضبط النفس الدبلوماسي والصبر في المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني. قائلا: "كما أظهرت الأحداث، لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالتسوية. لقد افتقر الأمريكيون إلى ضبط النفس الدبلوماسي والصبر في المفاوضات".وأشار أوليانوف إلى أن "الشرق الأوسط بأكمله يدفع الآن ثمنًا باهظا لذلك".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260304/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الخامس-صور-وفيديو--1111019525.html
https://sarabic.ae/20260304/مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-اغتيال-خامنئي-سيكلف-ثمنا-باهظا-والقصة-لم-تنته-بعد-1111051513.html
https://sarabic.ae/20260304/الاستخبارات-الإيرانية-ترد-على-مزاعم-استعداد-طهران-للتفاوض-مع-أمريكا-1111050669.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_239:0:1672:1075_1920x0_80_0_0_1910f42edcd1b1fd7f5dfc598d2deba1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار إسرائيل اليوم

أوليانوف: الجهود النووية الإيرانية المشروعة أصبحت محور الخطاب العدائي

16:14 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 16:20 GMT 04.03.2026)
© REUTERS WANAتصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026
تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© REUTERS WANA
تابعنا عبر
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، بأن الجهود المشروعة لطهران في المجال النووي عادت لتكون مرة أخرى في قلب الخطاب العدائي للقيادتين الأمريكية والإسرائيلية.
وقال أوليانوف خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الآن، عادت جهود طهران المشروعة في المجال النووي لتكون مرة أخرى محور الخطاب العدائي للقيادتين الأمريكية والإسرائيلية، ويندرج هذا السياق ضمن نموذج تغيير نظام الحكم بالقوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأوضح أن اهتمام الولايات المتحدة بمنع انتشار الأسلحة النووية، بما فيها البرنامج النووي الإيراني، كان دائمًا مجرد وهم، قائلا:
"اهتمام واشنطن بمنع انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك في سياق البرنامج النووي الإيراني، كان دائما وهميا. فعلى مدى عقود، سمعنا أن إيران على وشك تطوير رأس حربي نووي".
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
بث مباشر.. أهم مستجدات اليوم الـ5 من الحرب على إيران.. توسع في الضربات وتدمير بوارج.. صور وفيديو
06:21 GMT
وتابع: "على الرغم من أن طهران أبدت مرارا، استعدادا للتفاوض بشروط مقبولة للطرفين لمعالجة أي مخاوف".
وأكد أن العودة إلى النقاش حول تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لن تكون ممكنة إلا بعد توقف العمليات القتالية.

وأضاف: "لا يمكن استئناف المناقشات حول تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران إلا بعد وقف الأعمال العدائية. نطالب الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف عدوانهما فورا، حرصا على السلام والاستقرار، ليس فقط في الشرق الأوسط، بل وفي مناطق أخرى خارجه أيضا".

المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
مجلس الأمن القومي الإيراني: اغتيال خامنئي سيكلف ثمنا باهظا والقصة لم تنته بعد
15:56 GMT
وأشار إلى أن الأمريكيين افتقروا إلى ضبط النفس الدبلوماسي والصبر في المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني. قائلا: "كما أظهرت الأحداث، لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالتسوية. لقد افتقر الأمريكيون إلى ضبط النفس الدبلوماسي والصبر في المفاوضات".

وأوضح أن الجانب الأمريكي تبنى موقفا استهلاكيا تجاه نظام عدم الانتشار النووي لصالح أجندته السياسية الانتهازية.

وأشار أوليانوف إلى أن "الشرق الأوسط بأكمله يدفع الآن ثمنًا باهظا لذلك".
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
الاستخبارات الإيرانية ترد على مزاعم استعداد طهران للتفاوض مع أمريكا
15:27 GMT
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"ردّ غير مسبوق". وشملت التداعيات كلا من إسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала