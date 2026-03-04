https://sarabic.ae/20260304/أوليانوف-الجهود-النووية-الإيرانية-المشروعة-أصبحت-محور-الخطاب-العدائي---1111054044.html

أوليانوف: الجهود النووية الإيرانية المشروعة أصبحت محور الخطاب العدائي

أوليانوف: الجهود النووية الإيرانية المشروعة أصبحت محور الخطاب العدائي

سبوتنيك عربي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، بأن الجهود المشروعة لطهران في المجال النووي عادت لتكون مرة أخرى في قلب... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T16:14+0000

2026-03-04T16:14+0000

2026-03-04T16:20+0000

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

روسيا

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_eaa8cb8ea59bf5e46fbbf412cc91dda5.jpg

وقال أوليانوف خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الآن، عادت جهود طهران المشروعة في المجال النووي لتكون مرة أخرى محور الخطاب العدائي للقيادتين الأمريكية والإسرائيلية، ويندرج هذا السياق ضمن نموذج تغيير نظام الحكم بالقوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأوضح أن اهتمام الولايات المتحدة بمنع انتشار الأسلحة النووية، بما فيها البرنامج النووي الإيراني، كان دائمًا مجرد وهم، قائلا:وتابع: "على الرغم من أن طهران أبدت مرارا، استعدادا للتفاوض بشروط مقبولة للطرفين لمعالجة أي مخاوف".وأكد أن العودة إلى النقاش حول تنفيذ ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران لن تكون ممكنة إلا بعد توقف العمليات القتالية.وأشار إلى أن الأمريكيين افتقروا إلى ضبط النفس الدبلوماسي والصبر في المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني. قائلا: "كما أظهرت الأحداث، لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالتسوية. لقد افتقر الأمريكيون إلى ضبط النفس الدبلوماسي والصبر في المفاوضات".وأشار أوليانوف إلى أن "الشرق الأوسط بأكمله يدفع الآن ثمنًا باهظا لذلك".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260304/بث-مباشر-أهم-مستجدات-الحرب-على-إيران-في-يومها-الخامس-صور-وفيديو--1111019525.html

https://sarabic.ae/20260304/مجلس-الأمن-القومي-الإيراني-اغتيال-خامنئي-سيكلف-ثمنا-باهظا-والقصة-لم-تنته-بعد-1111051513.html

https://sarabic.ae/20260304/الاستخبارات-الإيرانية-ترد-على-مزاعم-استعداد-طهران-للتفاوض-مع-أمريكا-1111050669.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار إسرائيل اليوم