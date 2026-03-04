https://sarabic.ae/20260304/خبير-دولي-المواجهة-الراهنة-قد-تعيد-تشكيل-النظام-العالمي-وترسم-موازين-قوى-جديدة-1111038874.html

خبير دولي: المواجهة الراهنة قد تعيد تشكيل النظام العالمي وترسم موازين قوى جديدة

وقال عصفور في حديث خاصة لوكالة "سبوتنيك": "نتائج هذه الحرب لن تقتصر على بعدها العسكري، بل ستمتد لتحدد الجهة التي ستمسك بزمام ثروات العالم والمضائق الاستراتيجية والبحار والمواقع الجغرافية الحساسة".وذكّر عصفور بسوابق التدخلات الأمريكية في دول نفطية، معتبرا أن "العامل النفطي يظل حاضرا بقوة في خلفية المشهد الحالي".وفي الشق العسكري، لم يستبعد ضيف "سبوتنيك" إمكانية تدخل أطراف دولية أخرى إلى جانب إيران، مقابل مساع أمريكية لحشد حلفاء، لافتا إلى أن "الوضع الدولي يختلف عما كان عليه عام 2003 إبان غزو العراق، حين شاركت 32 دولة في التحالف، بينما تواجه واشنطن اليوم عزلة نسبية ولا تملك سوى إسرائيل حليفا مباشرا".ورأى عصفور، أن "إيران تعتمد استراتيجية "النفَس الطويل" وحرب الاستنزاف"، مشيرا إلى "الفارق الكبير في كلفة التسليح، حيث قد تبلغ كلفة الصاروخ الإيراني نحو 50 ألف دولار، في حين تتجاوز كلفة صاروخ "باتريوت" الأمريكي ثلاثة ملايين دولار، وقد يتطلب اعتراض صاروخ واحد إطلاق أكثر من صاروخ دفاعي"، كما تطرق إلى فاعلية الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، مقارنة بكلفة إسقاطها من الجانب المقابل.ورأى عصفور، أن "نتائج هذه الحرب قد تعيد رسم خريطة النظام الدولي"، مرجحا "بروز ثلاث قوى عظمى رئيسية: محور تقوده روسيا والصين ومعهما الهند وإيران ودول أخرى، في مقابل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كقوة ثانية، مع احتمال تشكل تكتلات جديدة"، وفق كلماته.وختم عصفور حديثه بالقول: "الأسبوعان المقبلان قد يكونان حاسمين في تحديد مسار الولايات المتحدة، سواء بالاستمرار في التصعيد أو الاتجاه نحو تسوية تتضمن تنازلات"، مرجحا أن تخرج إيران في حال استمرار المعطيات الحالية بموقع أقوى ضمن تحالفاتها الإقليمية والدولية".

