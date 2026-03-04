خبير دولي: المواجهة الراهنة قد تعيد تشكيل النظام العالمي وترسم موازين قوى جديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260304/خبير-دولي-المواجهة-الراهنة-قد-تعيد-تشكيل-النظام-العالمي-وترسم-موازين-قوى-جديدة-1111038874.html
خبير دولي: المواجهة الراهنة قد تعيد تشكيل النظام العالمي وترسم موازين قوى جديدة
خبير دولي: المواجهة الراهنة قد تعيد تشكيل النظام العالمي وترسم موازين قوى جديدة
سبوتنيك عربي
رأى الخبير الدولي في الشؤون السياسية والاقتصادي من العراق، الدكتور حيدر عبد الله عصفور، أن المواجهة الدائرة اليوم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T13:31+0000
2026-03-04T13:31+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الحرب
أخبار الشرق الأوسط
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111038639_17:0:829:457_1920x0_80_0_0_def603ae1035ee463a67d4ca9dff4279.jpg
وقال عصفور في حديث خاصة لوكالة "سبوتنيك": "نتائج هذه الحرب لن تقتصر على بعدها العسكري، بل ستمتد لتحدد الجهة التي ستمسك بزمام ثروات العالم والمضائق الاستراتيجية والبحار والمواقع الجغرافية الحساسة".وذكّر عصفور بسوابق التدخلات الأمريكية في دول نفطية، معتبرا أن "العامل النفطي يظل حاضرا بقوة في خلفية المشهد الحالي".وفي الشق العسكري، لم يستبعد ضيف "سبوتنيك" إمكانية تدخل أطراف دولية أخرى إلى جانب إيران، مقابل مساع أمريكية لحشد حلفاء، لافتا إلى أن "الوضع الدولي يختلف عما كان عليه عام 2003 إبان غزو العراق، حين شاركت 32 دولة في التحالف، بينما تواجه واشنطن اليوم عزلة نسبية ولا تملك سوى إسرائيل حليفا مباشرا".ورأى عصفور، أن "إيران تعتمد استراتيجية "النفَس الطويل" وحرب الاستنزاف"، مشيرا إلى "الفارق الكبير في كلفة التسليح، حيث قد تبلغ كلفة الصاروخ الإيراني نحو 50 ألف دولار، في حين تتجاوز كلفة صاروخ "باتريوت" الأمريكي ثلاثة ملايين دولار، وقد يتطلب اعتراض صاروخ واحد إطلاق أكثر من صاروخ دفاعي"، كما تطرق إلى فاعلية الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، مقارنة بكلفة إسقاطها من الجانب المقابل.ورأى عصفور، أن "نتائج هذه الحرب قد تعيد رسم خريطة النظام الدولي"، مرجحا "بروز ثلاث قوى عظمى رئيسية: محور تقوده روسيا والصين ومعهما الهند وإيران ودول أخرى، في مقابل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كقوة ثانية، مع احتمال تشكل تكتلات جديدة"، وفق كلماته.وختم عصفور حديثه بالقول: "الأسبوعان المقبلان قد يكونان حاسمين في تحديد مسار الولايات المتحدة، سواء بالاستمرار في التصعيد أو الاتجاه نحو تسوية تتضمن تنازلات"، مرجحا أن تخرج إيران في حال استمرار المعطيات الحالية بموقع أقوى ضمن تحالفاتها الإقليمية والدولية".
https://sarabic.ae/20260304/باحث-في-الشأن-الدولي-تداعيات-حرب-إيران-قد-تدفع-أوروبا-إلى-مراجعة-موقفها-من-أوكرانيا--1111032596.html
https://sarabic.ae/20260304/مستشار-خامنئي-إيران-يمكنها-مواصلة-القتال-كما-في-حرب-الخليج-الأولى-التي-استمرت-8-سنوات--1111022709.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/04/1111038639_118:0:727:457_1920x0_80_0_0_113aa44c3aebdffcd963a9c7ba9bf67c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب, أخبار الشرق الأوسط, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير دولي: المواجهة الراهنة قد تعيد تشكيل النظام العالمي وترسم موازين قوى جديدة

13:31 GMT 04.03.2026
© Sputnikالخبير الدولي في الشؤون السياسية والاقتصادي من العراق، الدكتور حيدر عبد الله عصفور
الخبير الدولي في الشؤون السياسية والاقتصادي من العراق، الدكتور حيدر عبد الله عصفور - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
رأى الخبير الدولي في الشؤون السياسية والاقتصادي من العراق، الدكتور حيدر عبد الله عصفور، أن المواجهة الدائرة اليوم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تمثل حربا كبرى قد تتطور إلى صراع عالمي واسع، نظرا لحجم العوامل المؤثرة فيها وانعكاساتها المحتملة على موازين القوى الدولية.
وقال عصفور في حديث خاصة لوكالة "سبوتنيك": "نتائج هذه الحرب لن تقتصر على بعدها العسكري، بل ستمتد لتحدد الجهة التي ستمسك بزمام ثروات العالم والمضائق الاستراتيجية والبحار والمواقع الجغرافية الحساسة".
وأوضح أن "هناك سبعة عوامل رئيسية تتحكم في مسار الصراع، في مقدمتها النفط، الذي لا يُعد مجرد سلعة تجارية، بل أداة سياسية مؤثرة في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، خاصة لدى الدول الصناعية الكبرى".
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
باحث في الشأن الدولي: تداعيات حرب إيران قد تدفع أوروبا إلى مراجعة موقفها من أوكرانيا
11:43 GMT
وذكّر عصفور بسوابق التدخلات الأمريكية في دول نفطية، معتبرا أن "العامل النفطي يظل حاضرا بقوة في خلفية المشهد الحالي".
كما أشار إلى أهمية المضائق وطرق التجارة الدولية، إضافة إلى وضع الدولار الأمريكي، في ظل ما وصفه بارتفاع المديونية الأمريكية وتراجع الثقة بالعملة، لافتا إلى "انخفاضها بنسبة 17% خلال فترة سابقة، واتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة والعقارات، خشية تقلبات الأسواق".
وفي الشق العسكري، لم يستبعد ضيف "سبوتنيك" إمكانية تدخل أطراف دولية أخرى إلى جانب إيران، مقابل مساع أمريكية لحشد حلفاء، لافتا إلى أن "الوضع الدولي يختلف عما كان عليه عام 2003 إبان غزو العراق، حين شاركت 32 دولة في التحالف، بينما تواجه واشنطن اليوم عزلة نسبية ولا تملك سوى إسرائيل حليفا مباشرا".
ورأى عصفور، أن "إيران تعتمد استراتيجية "النفَس الطويل" وحرب الاستنزاف"، مشيرا إلى "الفارق الكبير في كلفة التسليح، حيث قد تبلغ كلفة الصاروخ الإيراني نحو 50 ألف دولار، في حين تتجاوز كلفة صاروخ "باتريوت" الأمريكي ثلاثة ملايين دولار، وقد يتطلب اعتراض صاروخ واحد إطلاق أكثر من صاروخ دفاعي"، كما تطرق إلى فاعلية الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، مقارنة بكلفة إسقاطها من الجانب المقابل.
وبحسب عصفور، "أي دولة تنخرط عسكريا إلى جانب الولايات المتحدة قد تتحمل تبعات اقتصادية وسياسية جسيمة، ما يدفع كثيرا من الدول إلى تجنب التورط في الصراع"، متوقعا أنه "في حال إطالة أمد الحرب، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي في المنطقة، بما في ذلك القواعد العسكرية في الخليج".
ورأى عصفور، أن "نتائج هذه الحرب قد تعيد رسم خريطة النظام الدولي"، مرجحا "بروز ثلاث قوى عظمى رئيسية: محور تقوده روسيا والصين ومعهما الهند وإيران ودول أخرى، في مقابل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كقوة ثانية، مع احتمال تشكل تكتلات جديدة"، وفق كلماته.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
مستشار خامنئي: إيران يمكنها مواصلة القتال كما في حرب الخليج الأولى التي استمرت 8 سنوات
08:38 GMT
وتوقع عصفور، ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 120 دولارا للبرميل، وتجاوز سعر الذهب مستوى 6 آلاف دولار في نهاية العام"، مشيرا إلى "نمط متكرر من الارتفاعات المتتالية يتخللها تصحيح محدود قبل معاودة الصعود."
وختم عصفور حديثه بالقول: "الأسبوعان المقبلان قد يكونان حاسمين في تحديد مسار الولايات المتحدة، سواء بالاستمرار في التصعيد أو الاتجاه نحو تسوية تتضمن تنازلات"، مرجحا أن تخرج إيران في حال استمرار المعطيات الحالية بموقع أقوى ضمن تحالفاتها الإقليمية والدولية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала