https://sarabic.ae/20260304/رئيس-الوزراء-الكندي-الضربات-الأمريكية-الإسرائيلية-تخالف-القانون-الدولي-1111022290.html
رئيس الوزراء الكندي: الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تخالف القانون الدولي
رئيس الوزراء الكندي: الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تخالف القانون الدولي
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأربعاء، بأن بلاده "سترحب بتغيير النظام في إيران"، معتبرًا أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، تتعارض مع... 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T08:18+0000
2026-03-04T08:18+0000
2026-03-04T08:19+0000
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_d4d66887112c2ac1dd37fb302332e14d.jpg
وأكد كارني أن "إنهاء الأزمة الراهنة يتطلب التزامًا بحل سياسي أوسع"، مشددًا على أن "الانخراط الدبلوماسي يظل ضرورة ملحّة لتجنب الانزلاق إلى صراع أعمق في المنطقة"، وفقا لوسائل إعلام غربية. وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
https://sarabic.ae/20260304/الخارجية-الروسية-تجاهل-وسائل-الإعلام-الدولية-مقتل-تلميذات-المدارس-في-إيران-أمر-لا-يوصف-1111020741.html
https://sarabic.ae/20260303/روبيو-الولايات-المتحدة-تسبق-الجدول-الزمني-الذي-حددته-بشأن-عمليتها-العسكرية-ضد-إيران-1111013008.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098540770_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_c5624653891349fbb750d142303d054b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
رئيس الوزراء الكندي: الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تخالف القانون الدولي
08:18 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 08:19 GMT 04.03.2026)
صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأربعاء، بأن بلاده "سترحب بتغيير النظام في إيران"، معتبرًا أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، تتعارض مع القانون الدولي.
وأكد كارني أن "إنهاء الأزمة الراهنة
يتطلب التزامًا بحل سياسي أوسع"، مشددًا على أن "الانخراط الدبلوماسي يظل ضرورة ملحّة لتجنب الانزلاق إلى صراع أعمق في المنطقة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران
، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.