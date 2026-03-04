https://sarabic.ae/20260304/وزير-الخارجية-الإيراني-يتهم-ترامب-بـتفجير-المفاوضات-النووية-وخيانة-الدبلوماسية-1111024220.html
وزير الخارجية الإيراني يتهم ترامب بـ"تفجير" المفاوضات النووية و"خيانة" الدبلوماسية
وزير الخارجية الإيراني يتهم ترامب بـ"تفجير" المفاوضات النووية و"خيانة" الدبلوماسية
وزير الخارجية الإيراني يتهم ترامب بـ"تفجير" المفاوضات النووية و"خيانة" الدبلوماسية
وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياه بـ"تقويض مسار المفاوضات النووية وتعمّد إفشالها".
وقال عراقجي، عبر منصة "إكس"، إن التعامل مع المفاوضات النووية المعقّدة وكأنها "صفقة عقارية"، إلى جانب حجب الحقائق بأكاذيب كبيرة، "يجعل من المستحيل تحقيق توقعات غير واقعية".
وأضاف أن "النتيجة كانت تفجير طاولة المفاوضات بدافع الحقد"، معتبرًا أن "ترامب خان الدبلوماسية والأمريكيين الذين انتخبوه"، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية حذّرت الاتحاد الأوروبي من الانخراط في أي عمل عسكري ضدها، داعيةً إلى تجنب ما وصفته بـ"المخاطرة بالانضمام إلى الحرب
"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه على الدول الأوروبية الالتزام بالقانون الدولي وعدم الانخراط في أي تحرك عسكري قد يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع
، مشددًا على ضرورة "تبني نهج دبلوماسي يسهم في خفض التصعيد".
وفي السياق ذاته، اتهم بقائي ألمانيا بالضغط على الدول الأوروبية من أجل الانضمام إلى الحرب، معتبرًا أن مثل هذه التحركات من شأنها تعقيد الأوضاع وزيادة حدة التوتر في المنطقة.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.