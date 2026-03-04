https://sarabic.ae/20260304/وزير-الخارجية-الإيراني-يتهم-ترامب-بـتفجير-المفاوضات-النووية-وخيانة-الدبلوماسية-1111024220.html

وزير الخارجية الإيراني يتهم ترامب بـ"تفجير" المفاوضات النووية و"خيانة" الدبلوماسية

وزير الخارجية الإيراني يتهم ترامب بـ"تفجير" المفاوضات النووية و"خيانة" الدبلوماسية

سبوتنيك عربي

وجّه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمًا إياه بـ"تقويض مسار المفاوضات النووية وتعمّد... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T09:18+0000

2026-03-04T09:18+0000

2026-03-04T09:18+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110035131_0:27:1097:644_1920x0_80_0_0_a500616dc93d4cc398483f25c4bea0fd.jpg

وقال عراقجي، عبر منصة "إكس"، إن التعامل مع المفاوضات النووية المعقّدة وكأنها "صفقة عقارية"، إلى جانب حجب الحقائق بأكاذيب كبيرة، "يجعل من المستحيل تحقيق توقعات غير واقعية".وأضاف أن "النتيجة كانت تفجير طاولة المفاوضات بدافع الحقد"، معتبرًا أن "ترامب خان الدبلوماسية والأمريكيين الذين انتخبوه"، وفق تعبيره.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية حذّرت الاتحاد الأوروبي من الانخراط في أي عمل عسكري ضدها، داعيةً إلى تجنب ما وصفته بـ"المخاطرة بالانضمام إلى الحرب"، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه على الدول الأوروبية الالتزام بالقانون الدولي وعدم الانخراط في أي تحرك عسكري قد يؤدي إلى توسيع دائرة الصراع، مشددًا على ضرورة "تبني نهج دبلوماسي يسهم في خفض التصعيد".وفي السياق ذاته، اتهم بقائي ألمانيا بالضغط على الدول الأوروبية من أجل الانضمام إلى الحرب، معتبرًا أن مثل هذه التحركات من شأنها تعقيد الأوضاع وزيادة حدة التوتر في المنطقة.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.

https://sarabic.ae/20260304/مستشار-خامنئي-إيران-يمكنها-مواصلة-القتال-كما-في-حرب-الخليج-الأولى-التي-استمرت-8-سنوات--1111022709.html

https://sarabic.ae/20260304/الخارجية-الروسية-تجاهل-وسائل-الإعلام-الدولية-مقتل-تلميذات-المدارس-في-إيران-أمر-لا-يوصف-1111020741.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم