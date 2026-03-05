https://sarabic.ae/20260305/الجيش-الإسرائيلي-يستدعي-20-ألف-جندي-احتياطي-للحرب-على-إيران-1111084470.html
الجيش الإسرائيلي يستدعي 20 ألف جندي احتياطي للحرب على إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قام باستدعاء نحو 20 ألف جندي احتياطي للحرب على إيران.
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بيانا أكد من خلاله أنه تم استدعاء ما يقارب 20,000 جندي احتياطي، ونشر 35 كتيبة في جميع أنحاء البلاد، وتم إنشاء نحو 120 موقعا للرد على استفسارات المواطنين في الجبهة الداخلية.وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه بأن الجبهة الداخلية منتشرة في أنحاء البلا د عبر أكثر من 120 مقرا، فضلا عن تلقيها 6200 استفسارا هاتفيا حتى الآن جراء تضرر المواطنين الإسرائيليين من الحرب على إيران.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في الأول من الشهر الجاري، استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار رفع مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الهجوم ضد إيران.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبا لأي تطورات على الجبهة الشمالية.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
