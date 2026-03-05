الجيش الإسرائيلي يستدعي 20 ألف جندي احتياطي للحرب على إيران

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
15:00 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
15:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
15:39 GMT
21 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
16:33 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الحرب لا تتعلق بالنووي الإيراني بل بالسيطرة على الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
17:45 GMT
15 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يستدعي 20 ألف جندي احتياطي للحرب على إيران
الجيش الإسرائيلي يستدعي 20 ألف جندي احتياطي للحرب على إيران
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بيانا أكد من خلاله أنه تم استدعاء ما يقارب 20,000 جندي احتياطي، ونشر 35 كتيبة في جميع أنحاء البلاد، وتم إنشاء نحو 120 موقعا للرد على استفسارات المواطنين في الجبهة الداخلية.وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه بأن الجبهة الداخلية منتشرة في أنحاء البلا د عبر أكثر من 120 مقرا، فضلا عن تلقيها 6200 استفسارا هاتفيا حتى الآن جراء تضرر المواطنين الإسرائيليين من الحرب على إيران.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في الأول من الشهر الجاري، استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار رفع مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الهجوم ضد إيران.وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبا لأي تطورات على الجبهة الشمالية.وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
الجيش الإسرائيلي يستدعي 20 ألف جندي احتياطي للحرب على إيران

قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قام باستدعاء نحو 20 ألف جندي احتياطي للحرب على إيران.
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بيانا أكد من خلاله أنه تم استدعاء ما يقارب 20,000 جندي احتياطي، ونشر 35 كتيبة في جميع أنحاء البلاد، وتم إنشاء نحو 120 موقعا للرد على استفسارات المواطنين في الجبهة الداخلية.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه بأن الجبهة الداخلية منتشرة في أنحاء البلا د عبر أكثر من 120 مقرا، فضلا عن تلقيها 6200 استفسارا هاتفيا حتى الآن جراء تضرر المواطنين الإسرائيليين من الحرب على إيران.
صاروخ إيراني من نوع ذو الفقار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
إيران تعلن استهداف خزانات الوقود في مطار عسكري إسرائيلي
06:54 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في الأول من الشهر الجاري، استدعاء ما يقارب 100 ألف جندي من قوات الاحتياط، في إطار رفع مستوى الجاهزية على مختلف الجبهات، بالتزامن مع الهجوم ضد إيران.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جميع القيادات العسكرية تعمل على تعزيز قواتها، حيث كثفت القيادة الشمالية انتشارها الدفاعي والهجومي بشكل ملحوظ، تحسبا لأي تطورات على الجبهة الشمالية.
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
