أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان عدة بلدات لبنانية في منطقة البقاع بالإخلاء
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان عدة بلدات لبنانية في منطقة البقاع بالإخلاء
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إنذار إخلاء لسكان عدة بلدات لبنانية في منطقة البقاع.
2026-03-05T18:45+0000
2026-03-05T18:45+0000
إسرائيل
لبنان
وجاء إنذار الإخلاء الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي لسكان بلدات دورس وبريتال ومجدلون بمنطقة البقاع في لبنان .وقال "حزب الله"، في بيان: "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، وبعد رصد تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بلاط، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه وحققوا إصابة مباشرة".وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة بيانا جاء فيه: "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
ar_EG
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إنذار إخلاء لسكان عدة بلدات لبنانية في منطقة البقاع.
وجاء إنذار الإخلاء الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي لسكان بلدات دورس وبريتال ومجدلون بمنطقة البقاع في لبنان .
وفي السياق ذاته، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في موقع بلاط جنوبي لبنان.
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
"حزب الله" يعلن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في موقع بلاط جنوبي لبنان
16:35 GMT
وقال "حزب الله"، في بيان: "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، وبعد رصد تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بلاط، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه وحققوا إصابة مباشرة".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن القوات الإسرائيلية نفذت غارة على مخيم البداوي في طرابلس، أسفرت عن مقتل شخصين.
وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة بيانا جاء فيه: "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
الصحة اللبنانية: مصرع شخصين إثر غارة إسرائيلية على مخيم البداوي في طرابلس
05:26 GMT
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، أنه استهدف شخصيات وقيادات بارزة في "حزب الله" اللبناني في العاصمة بيروت، ردًا على إطلاق الحزب صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، على خطة هجومية جديدة على لبنان، عقب إطلاق نار من الأخير، قائلًا إن "حزب الله" يتحمل مسؤولية التصعيد"، على حد قوله.
بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
"حزب الله" اللبناني: فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية واشتبكنا معها بشكل مباشر
أمس, 17:51 GMT
ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.
وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.
