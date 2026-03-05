https://sarabic.ae/20260305/الجيش-الإسرائيلي-ينذر-سكان-عدة-بلدات-لبنانية-في-منطقة-البقاع-بالإخلاء-1111111099.html

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان عدة بلدات لبنانية في منطقة البقاع بالإخلاء

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إنذار إخلاء لسكان عدة بلدات لبنانية في منطقة البقاع. 05.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء إنذار الإخلاء الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي لسكان بلدات دورس وبريتال ومجدلون بمنطقة البقاع في لبنان .وقال "حزب الله"، في بيان: "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية، وبعد رصد تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بلاط، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه وحققوا إصابة مباشرة".وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة بيانا جاء فيه: "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي في طرابلس، أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأربعاء، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت طريق المطار في بيروت أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.بينما أعلن "حزب الله" استهداف موقع عسكري جنوب حيفا، في إطار ما وصفه بـ"الثأر" لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، والرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.ويعدّ هذا الهجوم هو الأول، الذي يشنه "حزب الله" على إسرائيل، منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لبلدات لبنانية عدة.وشهد جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، حركة نزوح كثيفة، عقب التطورات الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

