https://sarabic.ae/20260305/الدفاع-التركية-تنفي-تقارير-بشأن-تدفق-جماعي-للاجئين-من-إيران-1111098713.html
الدفاع التركية تنفي تقارير بشأن تدفق جماعي للاجئين من إيران
الدفاع التركية تنفي تقارير بشأن تدفق جماعي للاجئين من إيران
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، اليوم الخميس، تقارير إعلامية تتحدث عن تدفق جماعي للاجئين من إيران إلى تركيا، وسط تصاعد التوترات في المنطقة. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-05T14:18+0000
2026-03-05T14:18+0000
أخبار تركيا اليوم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/18/1046952275_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b1d76c002bcd789019118b5753df0e56.jpg
اسطنبول - سبوتنيك. في يوم الثلاثاء الماضي، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن سلطات الاتحاد الأوروبي تخشى أزمة هجرة جديدة بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، إن السلطات التركية أغلقت الحدود مع إيران بسبب الوضع في الشرق الأوسط.ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن أكتورك قوله: "المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الإخبارية التي تزعم تدفق اللاجئين إلى بلادنا من إيران نتيجة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، هي مزاعم كاذبة".وأضاف أكتورك أن "القوات المسلحة التركية على أهبة الاستعداد لأي سيناريو في حال حدوث تدفق للمهاجرين من إيران"، داعيا المواطنين إلى "تجاهل التكهنات حول الهجرة الجماعية المزعومة". وأمس الأربعاء، صرح وزير الداخلية التركي، مصطفى شيفتشي، بأن الوضع على الحدود التركية الإيرانية طبيعي ولا داعي للقلق. توجد 5 نقاط تفتيش عاملة على الحدود بين البلدين.وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260302/تركيا-توقف-عبور-الرحلات-اليومية-للمسافرين-عبر-معابرها-البرية-مع-إيران-1110930244.html
https://sarabic.ae/20260305/الناتو-يعلن-عدم-تفعيل-المادة-الخامسة-على-خلفية-إسقاط-صاروخ-في-أجواء-تركيا--1111089144.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/18/1046952275_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_822804d3295e5c81d7ca352c9b2e6e70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم
أخبار تركيا اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم

الدفاع التركية تنفي تقارير بشأن تدفق جماعي للاجئين من إيران

14:18 GMT 05.03.2026
© Photo / Milli Savunma Bakanlığı (MSB)وزارة الدفاع التركية
وزارة الدفاع التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© Photo / Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، اليوم الخميس، تقارير إعلامية تتحدث عن تدفق جماعي للاجئين من إيران إلى تركيا، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.
اسطنبول - سبوتنيك. في يوم الثلاثاء الماضي، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن سلطات الاتحاد الأوروبي تخشى أزمة هجرة جديدة بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، إن السلطات التركية أغلقت الحدود مع إيران بسبب الوضع في الشرق الأوسط.
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن أكتورك قوله: "المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الإخبارية التي تزعم تدفق اللاجئين إلى بلادنا من إيران نتيجة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، هي مزاعم كاذبة".
تركيا...اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
تركيا توقف عبور الرحلات اليومية للمسافرين عبر معابرها البرية مع إيران
2 مارس, 06:41 GMT
وأضاف أكتورك أن "القوات المسلحة التركية على أهبة الاستعداد لأي سيناريو في حال حدوث تدفق للمهاجرين من إيران"، داعيا المواطنين إلى "تجاهل التكهنات حول الهجرة الجماعية المزعومة".
رئيس وزراء هولندا مارك روته - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
"الناتو" يعلن عدم تفعيل المادة الخامسة على خلفية إسقاط صاروخ في أجواء تركيا
11:18 GMT
وأمس الأربعاء، صرح وزير الداخلية التركي، مصطفى شيفتشي، بأن الوضع على الحدود التركية الإيرانية طبيعي ولا داعي للقلق. توجد 5 نقاط تفتيش عاملة على الحدود بين البلدين.
وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.
وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
