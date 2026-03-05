https://sarabic.ae/20260305/الدفاع-التركية-تنفي-تقارير-بشأن-تدفق-جماعي-للاجئين-من-إيران-1111098713.html
الدفاع التركية تنفي تقارير بشأن تدفق جماعي للاجئين من إيران
نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، اليوم الخميس، تقارير إعلامية تتحدث عن تدفق جماعي للاجئين من إيران إلى تركيا، وسط تصاعد التوترات في المنطقة. 05.03.2026, سبوتنيك عربي
اسطنبول - سبوتنيك. في يوم الثلاثاء الماضي، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أن سلطات الاتحاد الأوروبي تخشى أزمة هجرة جديدة بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، إن السلطات التركية أغلقت الحدود مع إيران بسبب الوضع في الشرق الأوسط.ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن أكتورك قوله: "المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي والتقارير الإخبارية التي تزعم تدفق اللاجئين إلى بلادنا من إيران نتيجة للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، هي مزاعم كاذبة".وأضاف أكتورك أن "القوات المسلحة التركية على أهبة الاستعداد لأي سيناريو في حال حدوث تدفق للمهاجرين من إيران"، داعيا المواطنين إلى "تجاهل التكهنات حول الهجرة الجماعية المزعومة". وأمس الأربعاء، صرح وزير الداخلية التركي، مصطفى شيفتشي، بأن الوضع على الحدود التركية الإيرانية طبيعي ولا داعي للقلق. توجد 5 نقاط تفتيش عاملة على الحدود بين البلدين.وبدأت أمريكا وإسرائيل في 28 فبراير/شباط توجيه ضربات إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك طهران، وأفادت تقارير بوقوع دمار وسقوط قتلى من المدنيين.وتشن إيران ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على مواقع عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
