https://sarabic.ae/20260306/إسرائيل-تعلن-استهداف-4-مراكز-قيادة-تابعة-لـحزب-الله-والحرس-الثوري-في-لبنان--1111166869.html

إسرائيل تعلن استهداف 4 مراكز قيادة تابعة لـ"حزب الله" والحرس الثوري في لبنان

إسرائيل تعلن استهداف 4 مراكز قيادة تابعة لـ"حزب الله" والحرس الثوري في لبنان

سبوتنيك عربي

أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الجوية قد نفذت، اليوم الجمعة، موجة جديدة من الضربات ضد أهداف "إرهابية" في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-06T18:55+0000

2026-03-06T18:55+0000

2026-03-06T18:55+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_113:0:1167:593_1920x0_80_0_0_c027e42cd499e40a42f2f2213b5e58b1.jpg

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الأهداف التي تم استهدافها تضمنت: مركز قيادة للقوات الجوية التابع للحرس الثوري الإيراني. مركز قيادة تستخدمه وحدة البحرية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني. مركز قيادة تستخدمه الوحدة المالية لحزب الله. مركز قيادة يستخدمه مجلس العمليات التابع لحزب الله. وشدد الجيش على أنه سيواصل عملياته بحزم ضد حزب الله، عقب قرار المنظمة استهداف إسرائيل عمدًا نيابة عن النظام الإيراني، مؤكدًا أنه لن يتسامح مع أي تهديد قد يلحق بالمدنيين الإسرائيليين. كما أشار الجيش إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتقليل الأضرار على المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، واستغلال معلومات استخباراتية إضافية. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20260306/بفيديو-ساخر-مستوحى-من-لعبة-gta-البيت-الأبيض-يعلن-أهداف-العملية-العسكرية-ضد-إيران--1111165303.html

https://sarabic.ae/20260306/وزير-الخارجية-الأمريكي-القتال-مع-إيران-سيستمر-لعدة-أسابيع--1111161851.html

https://sarabic.ae/20260306/دكتور-في-العلاقات-الدولية-ما-يجري-في-إيران-جزء-من-الحرب-التي-أطلقها-الغرب-على-كل-القوى-غير-الغربية--1111159686.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران