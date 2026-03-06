https://sarabic.ae/20260306/إسرائيل-تعلن-استهداف-4-مراكز-قيادة-تابعة-لـحزب-الله-والحرس-الثوري-في-لبنان--1111166869.html
إسرائيل تعلن استهداف 4 مراكز قيادة تابعة لـ"حزب الله" والحرس الثوري في لبنان
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الجوية قد نفذت، اليوم الجمعة، موجة جديدة من الضربات ضد أهداف "إرهابية" في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الأهداف التي تم استهدافها تضمنت: مركز قيادة للقوات الجوية التابع للحرس الثوري الإيراني. مركز قيادة تستخدمه وحدة البحرية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني. مركز قيادة تستخدمه الوحدة المالية لحزب الله. مركز قيادة يستخدمه مجلس العمليات التابع لحزب الله. وشدد الجيش على أنه سيواصل عملياته بحزم ضد حزب الله، عقب قرار المنظمة استهداف إسرائيل عمدًا نيابة عن النظام الإيراني، مؤكدًا أنه لن يتسامح مع أي تهديد قد يلحق بالمدنيين الإسرائيليين. كما أشار الجيش إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتقليل الأضرار على المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، واستغلال معلومات استخباراتية إضافية. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأوضح الجيش الإسرائيلي
، في بيان، أن الأهداف التي تم استهدافها تضمنت:
مركز قيادة للقوات الجوية التابع للحرس الثوري الإيراني.
مركز قيادة تستخدمه وحدة البحرية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
مركز قيادة تستخدمه الوحدة المالية لحزب الله.
مركز قيادة يستخدمه مجلس العمليات التابع لحزب الله.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه المراكز كانت تُستخدم من قبل منظمة حزب الله لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد دولة إسرائيل وسكانها.
وشدد الجيش على أنه سيواصل عملياته بحزم ضد حزب الله، عقب قرار المنظمة استهداف إسرائيل
عمدًا نيابة عن النظام الإيراني، مؤكدًا أنه لن يتسامح مع أي تهديد قد يلحق بالمدنيين الإسرائيليين.
كما أشار الجيش
إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتقليل الأضرار على المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، واستغلال معلومات استخباراتية إضافية.
ووفقا للبيان، منذ بدء عملية "زئير الأسد"، تم استهداف أكثر من 500 هدف في لبنان.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران
في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.