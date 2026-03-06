إسرائيل تعلن استهداف 4 مراكز قيادة تابعة لـ"حزب الله" والحرس الثوري في لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/إسرائيل-تعلن-استهداف-4-مراكز-قيادة-تابعة-لـحزب-الله-والحرس-الثوري-في-لبنان--1111166869.html
إسرائيل تعلن استهداف 4 مراكز قيادة تابعة لـ"حزب الله" والحرس الثوري في لبنان
إسرائيل تعلن استهداف 4 مراكز قيادة تابعة لـ"حزب الله" والحرس الثوري في لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الجوية قد نفذت، اليوم الجمعة، موجة جديدة من الضربات ضد أهداف "إرهابية" في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T18:55+0000
2026-03-06T18:55+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_113:0:1167:593_1920x0_80_0_0_c027e42cd499e40a42f2f2213b5e58b1.jpg
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الأهداف التي تم استهدافها تضمنت: مركز قيادة للقوات الجوية التابع للحرس الثوري الإيراني. مركز قيادة تستخدمه وحدة البحرية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني. مركز قيادة تستخدمه الوحدة المالية لحزب الله. مركز قيادة يستخدمه مجلس العمليات التابع لحزب الله. وشدد الجيش على أنه سيواصل عملياته بحزم ضد حزب الله، عقب قرار المنظمة استهداف إسرائيل عمدًا نيابة عن النظام الإيراني، مؤكدًا أنه لن يتسامح مع أي تهديد قد يلحق بالمدنيين الإسرائيليين. كما أشار الجيش إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتقليل الأضرار على المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، واستغلال معلومات استخباراتية إضافية. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260306/بفيديو-ساخر-مستوحى-من-لعبة-gta-البيت-الأبيض-يعلن-أهداف-العملية-العسكرية-ضد-إيران--1111165303.html
https://sarabic.ae/20260306/وزير-الخارجية-الأمريكي-القتال-مع-إيران-سيستمر-لعدة-أسابيع--1111161851.html
https://sarabic.ae/20260306/دكتور-في-العلاقات-الدولية-ما-يجري-في-إيران-جزء-من-الحرب-التي-أطلقها-الغرب-على-كل-القوى-غير-الغربية--1111159686.html
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_245:0:1036:593_1920x0_80_0_0_bc8269553a4de487ade5b7a27147ef24.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران

إسرائيل تعلن استهداف 4 مراكز قيادة تابعة لـ"حزب الله" والحرس الثوري في لبنان

18:55 GMT 06.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أفاد الجيش الإسرائيلي بأن القوات الجوية قد نفذت، اليوم الجمعة، موجة جديدة من الضربات ضد أهداف "إرهابية" في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الأهداف التي تم استهدافها تضمنت:
مركز قيادة للقوات الجوية التابع للحرس الثوري الإيراني.
مركز قيادة تستخدمه وحدة البحرية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
بفيديو ساخر مستوحى من لعبة GTA.. البيت الأبيض يعلن أهداف العملية العسكرية ضد إيران
18:25 GMT
مركز قيادة تستخدمه الوحدة المالية لحزب الله.
مركز قيادة يستخدمه مجلس العمليات التابع لحزب الله.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه المراكز كانت تُستخدم من قبل منظمة حزب الله لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد دولة إسرائيل وسكانها.

وشدد الجيش على أنه سيواصل عملياته بحزم ضد حزب الله، عقب قرار المنظمة استهداف إسرائيل عمدًا نيابة عن النظام الإيراني، مؤكدًا أنه لن يتسامح مع أي تهديد قد يلحق بالمدنيين الإسرائيليين.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
وزير الخارجية الأمريكي: الحرب ضد إيران ستستمر لعدة أسابيع
17:04 GMT
كما أشار الجيش إلى اتخاذ كافة الإجراءات لتقليل الأضرار على المدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، واستغلال معلومات استخباراتية إضافية.

ووفقا للبيان، منذ بدء عملية "زئير الأسد"، تم استهداف أكثر من 500 هدف في لبنان.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
إطلاق صاروخ خلال مناورة في جنوب إيران، في هذه الصورة التي تم الحصول عليها في 17 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
دكتور في العلاقات الدولية: ما يجري في إيران جزء من الحرب التي أطلقها الغرب على كل القوى غير الغربية
15:43 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала