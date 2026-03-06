عربي
إعادة 300 أسير عسكري من أوكرانيا ـ وزارة الدفاع الروسية
إعادة 300 أسير عسكري من أوكرانيا ـ وزارة الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا أعادت من الأراضي الأوكرانية 300 أسير عسكري، مقابل 300 أسير من القوات المسلحة الأوكرانية. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
إعادة 300 أسير عسكري من أوكرانيا ـ وزارة الدفاع الروسية

11:40 GMT 06.03.2026
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا أعادت من الأراضي الأوكرانية 300 أسير عسكري، مقابل 300 أسير من القوات المسلحة الأوكرانية.
وتم نقل الجنود المحررين إلى بيلاروسيا، حيث يتلقون المساعدة الطبية والنفسية الضرورية، وبعد ذلك، سيتم إرسالهم إلى الوطن لمواصلة المعالجة وإعادة التأهيل في المؤسسات لدى وزارة الدفاع الروسية.
وكانت الإمارات العربية المتحدة والولايات الأمريكية المتحدة وسطاء في إجراء تبادل الأسرى.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
الكرملين: روسيا منفتحة ومهتمة بالتفاوض بشأن أوكرانيا وتنتظر الجولة القادمة
أمس, 13:40 GMT
وفي الآونة الأخيرة، تم تبادل 200 أسير عسكري من كل طرف.
وجرى التبادل في المرتين في إطار الاتفاقات التي تم توصل إليها في جنيف، 17-18 فبراير/شباط 2026.
وكذلك تم تبادل جثث القتلى بين كييف وموسكو، في نهاية الشهر الماضي.
القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
الجيش الروسي يحرر بلدتين في خاركوف وزابوروجيه - وزارة الدفاع
