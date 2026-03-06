وزارة الدفاع: القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260306/القوات-الروسية-تحرر-سوسنوفويه-في-جمهورية-دونيتسك--1111134098.html
وزارة الدفاع: القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
وزارة الدفاع: القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأن "القوات الروسية حررت بلدة سوسنوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية". 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T09:29+0000
2026-03-06T09:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_b8d8513f8324f206d6f4a6af25137426.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، على بلدة سوسنوف في جمهورية دونيتسك الشعبية في 5 مارس/آذار".وأضافت: "دمّر أسطول البحر الأسود الروسي 8 زوارق أوكرانية مسيّرة".وتابع البيان: "تمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من دحر وحدات من 6 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تشمل ألوية المشاة الآلية، وألوية النقل الجوي، وألوية الهجوم، وألوية الهجوم الجبلي، بالإضافة إلى لواءين للدفاع الإقليمي، كما حررت المجموعة بلدة ريزنيكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2425 جنديا، و5 دبابات، و52 مركبة قتالية مدرعة، و83 مركبة، و14 مدفعا ميدانياً، و9 محطات حرب إلكترونية، و8 مستودعات للذخيرة والوقود".
https://sarabic.ae/20260306/القوات-الروسية-تسقط-83-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--الدفاع-الروسية-1111128269.html
https://sarabic.ae/20260305/الدفاع-الروسية-إعادة-200-عسكري-روسي-من-الأسر-الأوكراني-وتسليم-200-أسير-حرب-أوكراني-بالمقابل-1111092092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/02/1107695563_48:0:1007:719_1920x0_80_0_0_eb5c5a87e90112a390aa6390c1d68ad8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

وزارة الدفاع: القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:29 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 09:36 GMT 06.03.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأن "القوات الروسية حررت بلدة سوسنوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، على بلدة سوسنوف في جمهورية دونيتسك الشعبية في 5 مارس/آذار".
كما أشارت الوزارة إلى أنها "حررت خلال الأسبوع الماضي قريتي دروبيشيفو وياروفايا".
وأضافت: "دمّر أسطول البحر الأسود الروسي 8 زوارق أوكرانية مسيّرة".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط 83 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:36 GMT
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1035 جنديًا، ودبابتين، و27 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 6 مركبات غربية الصنع، كما تم تدمير 102 مركبة، و18 مدفعًا ميدانيًا، و11 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و41 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".
وتابع البيان: "تمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من دحر وحدات من 6 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تشمل ألوية المشاة الآلية، وألوية النقل الجوي، وألوية الهجوم، وألوية الهجوم الجبلي، بالإضافة إلى لواءين للدفاع الإقليمي، كما حررت المجموعة بلدة ريزنيكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المكز" الروسية، قال البيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات المركز" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وتمكنّت من إلحاق خسائر فادحة بالقوى البشرية والمعدات لـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوا، ولواء مظلي، و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و4 ألوية من الحرس الوطني".
وتابع: "بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2425 جنديا، و5 دبابات، و52 مركبة قتالية مدرعة، و83 مركبة، و14 مدفعا ميدانياً، و9 محطات حرب إلكترونية، و8 مستودعات للذخيرة والوقود".
أسرى حرب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل
أمس, 12:04 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала