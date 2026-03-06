https://sarabic.ae/20260306/القوات-الروسية-تحرر-سوسنوفويه-في-جمهورية-دونيتسك--1111134098.html

وزارة الدفاع: القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

وزارة الدفاع: القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأن "القوات الروسية حررت بلدة سوسنوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية". 06.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، على بلدة سوسنوف في جمهورية دونيتسك الشعبية في 5 مارس/آذار".وأضافت: "دمّر أسطول البحر الأسود الروسي 8 زوارق أوكرانية مسيّرة".وتابع البيان: "تمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من دحر وحدات من 6 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تشمل ألوية المشاة الآلية، وألوية النقل الجوي، وألوية الهجوم، وألوية الهجوم الجبلي، بالإضافة إلى لواءين للدفاع الإقليمي، كما حررت المجموعة بلدة ريزنيكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع: "بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2425 جنديا، و5 دبابات، و52 مركبة قتالية مدرعة، و83 مركبة، و14 مدفعا ميدانياً، و9 محطات حرب إلكترونية، و8 مستودعات للذخيرة والوقود".

