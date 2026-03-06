وزارة الدفاع: القوات الروسية تحرر بلدة سوسنوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:29 GMT 06.03.2026 (تم التحديث: 09:36 GMT 06.03.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيان لها، بأن "القوات الروسية حررت بلدة سوسنوفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية، على بلدة سوسنوف في جمهورية دونيتسك الشعبية في 5 مارس/آذار".
كما أشارت الوزارة إلى أنها "حررت خلال الأسبوع الماضي قريتي دروبيشيفو وياروفايا".
وأضافت: "دمّر أسطول البحر الأسود الروسي 8 زوارق أوكرانية مسيّرة".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1035 جنديًا، ودبابتين، و27 مركبة قتالية مدرعة، من بينها 6 مركبات غربية الصنع، كما تم تدمير 102 مركبة، و18 مدفعًا ميدانيًا، و11 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، و41 مستودعًا للذخيرة والوقود والإمدادات".
وتابع البيان: "تمكنت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، من دحر وحدات من 6 ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تشمل ألوية المشاة الآلية، وألوية النقل الجوي، وألوية الهجوم، وألوية الهجوم الجبلي، بالإضافة إلى لواءين للدفاع الإقليمي، كما حررت المجموعة بلدة ريزنيكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "المكز" الروسية، قال البيان: "توغلت وحدات من مجموعة قوات المركز" الروسية، في عمق دفاعات العدو، وتمكنّت من إلحاق خسائر فادحة بالقوى البشرية والمعدات لـ5 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوا، ولواء مظلي، و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و4 ألوية من الحرس الوطني".
وتابع: "بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 2425 جنديا، و5 دبابات، و52 مركبة قتالية مدرعة، و83 مركبة، و14 مدفعا ميدانياً، و9 محطات حرب إلكترونية، و8 مستودعات للذخيرة والوقود".