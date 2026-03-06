https://sarabic.ae/20260306/إعلام-نقل-204-أشخاص-من-سفينة-تابعة-للبحرية-الإيرانية-إلى-سريلانكا-1111128130.html
إعلام: نقل 204 أشخاص من سفينة تابعة للبحرية الإيرانية إلى سريلانكا
إعلام: نقل 204 أشخاص من سفينة تابعة للبحرية الإيرانية إلى سريلانكا
سبوتنيك عربي
أفادت البحرية السريلانكية، اليوم الجمعة، بنقل 204 أشخاص من السفينة التابعة للبحرية الإيرانية "آيريس بوشهر" إلى ميناء كولومبو.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم البحرية السريلانكية القائد بوديكا سامباث، أنه من المقرر نقل السفينة الإيرانية "آيريس بوشهر" إلى ميناء ترينكومالي الشرقي في وقت لاحق من اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وشاركت سفينة "آيريس بوشهر" التابعة للبحرية الإيرانية في استعراض الأسطول الدولي لعام 2026، وهو مناورة بحرية مشتركة أُجريت في الهند، وذلك إلى جانب سفينة "آيريس دينا" التي غرقت قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة بعد هجوم شنته غواصة أمريكية يوم الأربعاء. وصرح نائب وزير الخارجية السريلانكي، أرون هيماشاندرا، أنه تم العثور على نحو 80 جثة في موقع غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.وأشار نائب وزير خارجية سريلانكا إلى أن السفينة الإيرانية الغارقة كانت متجهة عائدة إلى إيران من ميناء في شرق الهند، بحسب صحيفة "أدا ديرانا".وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة ستندم على إغراق السفينة الإيرانية في المياه الدولية
وأكد المتحدث الإعلامي باسم البحرية السريلانكية القائد بوديكا سامباث، أنه من المقرر نقل السفينة الإيرانية "آيريس بوشهر" إلى ميناء ترينكومالي الشرقي في وقت لاحق من اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وشاركت سفينة "آيريس بوشهر" التابعة للبحرية الإيرانية في استعراض الأسطول الدولي لعام 2026، وهو مناورة بحرية مشتركة أُجريت في الهند، وذلك إلى جانب سفينة "آيريس دينا" التي غرقت قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة بعد هجوم شنته غواصة أمريكية يوم الأربعاء.
وقدمت السفينة طلبا للحصول على إذن بدخول سريلانكا قبل أيام، وقال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي إن الحكومة قررت منحها إذن الدخول لأسباب إنسانية
وصرح نائب وزير الخارجية السريلانكي، أرون هيماشاندرا، أنه تم العثور على نحو 80 جثة في موقع غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.
وقال هيماشاندرا في تصريح صحفي، أمس الخميس: "تم انتشال نحو 80 جثة بالفعل من السفينة البحرية الإيرانية "آيريس دينا"، التي غرقت قبالة سواحل سريلانكا بعد هجوم شنته غواصة عسكرية أمريكية".
وأشار نائب وزير خارجية سريلانكا
إلى أن السفينة الإيرانية الغارقة كانت متجهة عائدة إلى إيران من ميناء في شرق الهند، بحسب صحيفة "أدا ديرانا".