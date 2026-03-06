عربي
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: نقل 204 أشخاص من سفينة تابعة للبحرية الإيرانية إلى سريلانكا
وأكد المتحدث الإعلامي باسم البحرية السريلانكية القائد بوديكا سامباث، أنه من المقرر نقل السفينة الإيرانية "آيريس بوشهر" إلى ميناء ترينكومالي الشرقي في وقت لاحق من اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وشاركت سفينة "آيريس بوشهر" التابعة للبحرية الإيرانية في استعراض الأسطول الدولي لعام 2026، وهو مناورة بحرية مشتركة أُجريت في الهند، وذلك إلى جانب سفينة "آيريس دينا" التي غرقت قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة بعد هجوم شنته غواصة أمريكية يوم الأربعاء. وصرح نائب وزير الخارجية السريلانكي، أرون هيماشاندرا، أنه تم العثور على نحو 80 جثة في موقع غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.وأشار نائب وزير خارجية سريلانكا إلى أن السفينة الإيرانية الغارقة كانت متجهة عائدة إلى إيران من ميناء في شرق الهند، بحسب صحيفة "أدا ديرانا".وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة ستندم على إغراق السفينة الإيرانية في المياه الدولية
إعلام: نقل 204 أشخاص من سفينة تابعة للبحرية الإيرانية إلى سريلانكا

أفادت البحرية السريلانكية، اليوم الجمعة، بنقل 204 أشخاص من السفينة التابعة للبحرية الإيرانية "آيريس بوشهر" إلى ميناء كولومبو.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم البحرية السريلانكية القائد بوديكا سامباث، أنه من المقرر نقل السفينة الإيرانية "آيريس بوشهر" إلى ميناء ترينكومالي الشرقي في وقت لاحق من اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وشاركت سفينة "آيريس بوشهر" التابعة للبحرية الإيرانية في استعراض الأسطول الدولي لعام 2026، وهو مناورة بحرية مشتركة أُجريت في الهند، وذلك إلى جانب سفينة "آيريس دينا" التي غرقت قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة بعد هجوم شنته غواصة أمريكية يوم الأربعاء.
وقدمت السفينة طلبا للحصول على إذن بدخول سريلانكا قبل أيام، وقال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي إن الحكومة قررت منحها إذن الدخول لأسباب إنسانية
وصرح نائب وزير الخارجية السريلانكي، أرون هيماشاندرا، أنه تم العثور على نحو 80 جثة في موقع غرق سفينة تابعة للبحرية الإيرانية.

وقال هيماشاندرا في تصريح صحفي، أمس الخميس: "تم انتشال نحو 80 جثة بالفعل من السفينة البحرية الإيرانية "آيريس دينا"، التي غرقت قبالة سواحل سريلانكا بعد هجوم شنته غواصة عسكرية أمريكية".

وأشار نائب وزير خارجية سريلانكا إلى أن السفينة الإيرانية الغارقة كانت متجهة عائدة إلى إيران من ميناء في شرق الهند، بحسب صحيفة "أدا ديرانا".
وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة ستندم على إغراق السفينة الإيرانية في المياه الدولية
