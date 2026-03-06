https://sarabic.ae/20260306/السعودية-تعلن-اعتراض-3-مسيرات-شرق-الرياض-1111130213.html

السعودية تعلن اعتراض 3 مسيرات شرق الرياض

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات شرق منطقة الرياض. 06.03.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، صباح اليوم الجمعة، عن اللواء المالكي اعتراض دفاعات بلاده الجوية لثلاث مسيرات شرق منطقة الرياض، دون تحديد مصدر تلك المسيرات.وكان المالكي قد أكد، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ من نوع "كروز" شرق محافظة الخرج، فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في كل من المنطقة الشرقية وفي شرق محافظة الخرج.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أول أمس الأربعاء، عن تعرض مصفاة "رأس تنورة" لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدة أن المحاولة لم تسفر عن أي أضرار، وفقًا للمعلومات الأولية.وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء الماضي، رفضها وإدانتها بأشد العبارات الهجوم الإيراني على السفارة الأمريكية في الرياض، واعتبرت أن "تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يتعارض مع جميع القوانين والأعراف الدولية".وحذرت الخارجية السعودية، في بيان لها، من أنّ "السلوك الإيراني السافر سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد"، مؤكدةً حق المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، بما في ذلك الرد على الهجوم الإيراني.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

