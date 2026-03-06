السعودية تعلن اعتراض 3 مسيرات شرق الرياض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
لقاء سبوتنيك
موازين القوى العسكرية وسيناريوهات المكسب والخسارة في حرب إيران وإسرائيل والولايات المتحدة
15:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
15:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
16:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
16:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
17:10 GMT
15 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:25 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: الولايات المتحدة خططت للضغط على الدول العربية والقوى الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسارات الحرب على إيران في ظل الحديث عن اتصالات سرية أمريكية مع إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260306/السعودية-تعلن-اعتراض-3-مسيرات-شرق-الرياض-1111130213.html
السعودية تعلن اعتراض 3 مسيرات شرق الرياض
السعودية تعلن اعتراض 3 مسيرات شرق الرياض
سبوتنيك عربي
أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات شرق منطقة الرياض. 06.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-06T07:24+0000
2026-03-06T07:24+0000
السعودية
إيران
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103709/30/1037093012_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_1e9beb6e64572d9a36508093f38330a1.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، صباح اليوم الجمعة، عن اللواء المالكي اعتراض دفاعات بلاده الجوية لثلاث مسيرات شرق منطقة الرياض، دون تحديد مصدر تلك المسيرات.وكان المالكي قد أكد، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ من نوع "كروز" شرق محافظة الخرج، فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في كل من المنطقة الشرقية وفي شرق محافظة الخرج.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أول أمس الأربعاء، عن تعرض مصفاة "رأس تنورة" لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدة أن المحاولة لم تسفر عن أي أضرار، وفقًا للمعلومات الأولية.وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء الماضي، رفضها وإدانتها بأشد العبارات الهجوم الإيراني على السفارة الأمريكية في الرياض، واعتبرت أن "تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يتعارض مع جميع القوانين والأعراف الدولية".وحذرت الخارجية السعودية، في بيان لها، من أنّ "السلوك الإيراني السافر سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد"، مؤكدةً حق المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، بما في ذلك الرد على الهجوم الإيراني.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260304/وزارة-الدفاع-السعودية-تعلن-تعرض-مصفاة-رأس-تنورة-لمحاولة-هجوم-بطائرة-مسيرة-1111027007.html
السعودية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103709/30/1037093012_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_f8b2c1f314cb2acc7842782aab271cbc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, إيران, العالم العربي, الأخبار
السعودية, إيران, العالم العربي, الأخبار

السعودية تعلن اعتراض 3 مسيرات شرق الرياض

07:24 GMT 06.03.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة مسيرة بدون طيار
طائرة مسيرة بدون طيار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، عن اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات شرق منطقة الرياض.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، صباح اليوم الجمعة، عن اللواء المالكي اعتراض دفاعات بلاده الجوية لثلاث مسيرات شرق منطقة الرياض، دون تحديد مصدر تلك المسيرات.
وكان المالكي قد أكد، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ من نوع "كروز" شرق محافظة الخرج، فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مساء الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين في كل من المنطقة الشرقية وفي شرق محافظة الخرج.
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
وزارة الدفاع السعودية تعلن تعرض مصفاة "رأس تنورة" لمحاولة هجوم بطائرة مسيرة
4 مارس, 10:11 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أول أمس الأربعاء، عن تعرض مصفاة "رأس تنورة" لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدة أن المحاولة لم تسفر عن أي أضرار، وفقًا للمعلومات الأولية.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء الماضي، رفضها وإدانتها بأشد العبارات الهجوم الإيراني على السفارة الأمريكية في الرياض، واعتبرت أن "تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يتعارض مع جميع القوانين والأعراف الدولية".
وحذرت الخارجية السعودية، في بيان لها، من أنّ "السلوك الإيراني السافر سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد"، مؤكدةً حق المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، بما في ذلك الرد على الهجوم الإيراني.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала