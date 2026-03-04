عربي
وزارة الدفاع السعودية تعلن تعرض مصفاة "رأس تنورة" لمحاولة هجوم بطائرة مسيرة
وزارة الدفاع السعودية تعلن تعرض مصفاة "رأس تنورة" لمحاولة هجوم بطائرة مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، عن تعرض مصفاة "رأس تنورة" لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدة أن المحاولة لم تسفر عن أي أضرار، وفقًا للمعلومات الأولية.
2026-03-04T10:11+0000
2026-03-04T10:12+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
وقال المتحدث باسم الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي: "هناك محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة"، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم تم باستخدام طائرة مسيّرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الثلاثاء، رفضها وإدانتها بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم على السفارة الأمريكية في الرياض، واعتبرت أن تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يتعارض مع جميع القوانين والأعراف الدولية.وحذرت الخارجية السعودية، في بيان لها، من أنّ السلوك الإيراني السافر سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مؤكدةً حق المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، بما في ذلك الرد على العدوان الإيراني.وأوضحت الوزارة أنّ طهران تصرفت رغم علمها أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها لاستهداف إيران، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في التوترات الإقليمية.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق، أن السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، تعرضت لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين، ما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية بسيطة.وأضافت: "نتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى".وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من السفارة الأمريكية في الرياض، عقب الهجوم.وأصدرت البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى "الاحتماء في أماكنهم فورًا في كل من جدة والرياض والظهران، مع تقييد التوجّه غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير/ شباط الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
السعودية
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

وزارة الدفاع السعودية تعلن تعرض مصفاة "رأس تنورة" لمحاولة هجوم بطائرة مسيرة

10:11 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 10:12 GMT 04.03.2026)
© Ahmed Jadallah
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© Ahmed Jadallah
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، عن تعرض مصفاة "رأس تنورة" لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدة أن المحاولة لم تسفر عن أي أضرار، وفقًا للمعلومات الأولية.
وقال المتحدث باسم الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي: "هناك محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة"، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم تم باستخدام طائرة مسيّرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الثلاثاء، رفضها وإدانتها بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم على السفارة الأمريكية في الرياض، واعتبرت أن تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يتعارض مع جميع القوانين والأعراف الدولية.
وحذرت الخارجية السعودية، في بيان لها، من أنّ السلوك الإيراني السافر سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مؤكدةً حق المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، بما في ذلك الرد على العدوان الإيراني.
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
الكرملين: ولي العهد السعودي يرى أن روسيا يمكنها لعب دور لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط
2 مارس, 16:03 GMT
وأوضحت الوزارة أنّ طهران تصرفت رغم علمها أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها لاستهداف إيران، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في التوترات الإقليمية.
وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق، أن السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، تعرضت لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين، ما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية بسيطة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تعرّضت السفارة الأمريكية في الرياض، لهجوم بمسيّرتين، بحسب التقديرات الأولية".
وأضافت: "نتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى".
وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من السفارة الأمريكية في الرياض، عقب الهجوم.
مقاتلة حربية سعودية من طراز إف-15إس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير 9 مسيرات فور دخولها أجواء المملكة
02:14 GMT
وأصدرت البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى "الاحتماء في أماكنهم فورًا في كل من جدة والرياض والظهران، مع تقييد التوجّه غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة".
وأكدت البعثة أنها "تتابع تطورات الأوضاع الإقليمية"، داعيةً رعاياها إلى "مراجعة أحدث التنبيهات الأمنية وخطط السفر، ووضع خطة شخصية للسلامة، تحسبًا لأي طارئ قد يحدث بشكل مفاجئ".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.
اشتعال النيران في منشأة نفطية لشركة أرامكو في السعودية بهجوم من طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
اشتعال النيران في منشأة نفطية لشركة "أرامكو" في السعودية... فيديو
2 مارس, 07:48 GMT
وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير/ شباط الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
