وزارة الدفاع السعودية تعلن تعرض مصفاة "رأس تنورة" لمحاولة هجوم بطائرة مسيرة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، عن تعرض مصفاة "رأس تنورة" لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، مؤكدة أن المحاولة لم تسفر عن أي أضرار، وفقًا للمعلومات... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T10:11+0000

2026-03-04T10:11+0000

2026-03-04T10:12+0000

وقال المتحدث باسم الدفاع السعودية اللواء تركي المالكي: "هناك محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة"، مشيرًا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم تم باستخدام طائرة مسيّرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الثلاثاء، رفضها وإدانتها بأشد العبارات الهجوم الإيراني الغاشم على السفارة الأمريكية في الرياض، واعتبرت أن تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يتعارض مع جميع القوانين والأعراف الدولية.وحذرت الخارجية السعودية، في بيان لها، من أنّ السلوك الإيراني السافر سيدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد، مؤكدةً حق المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، بما في ذلك الرد على العدوان الإيراني.وأوضحت الوزارة أنّ طهران تصرفت رغم علمها أن المملكة لن تسمح باستخدام أجوائها لاستهداف إيران، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في التوترات الإقليمية.وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق، أن السفارة الأمريكية في العاصمة الرياض، تعرضت لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين، ما أسفر عن اندلاع حريق ووقوع أضرار مادية بسيطة.وأضافت: "نتج عن ذلك حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى".وأظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من السفارة الأمريكية في الرياض، عقب الهجوم.وأصدرت البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى "الاحتماء في أماكنهم فورًا في كل من جدة والرياض والظهران، مع تقييد التوجّه غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة".وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.وردّت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير/ شباط الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.

2026

الأخبار

