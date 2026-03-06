https://sarabic.ae/20260306/رئيس-أفريقيا-الوسطى-يجب-على-أطراف-الصراع-في-الشرق-الأوسط-حل-الخلاف-بالوسائل-السلمية-1111144547.html
رئيس أفريقيا الوسطى: يجب على أطراف الصراع في الشرق الأوسط حل الخلاف بالوسائل السلمية
صرح رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين-أرشينج تواديرا، اليوم الجمعة، معلقًا على الوضع المحيط بإيران، بأن بلاده تتمنى السلام في العالم وتدعو أطراف الصراع في... 06.03.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف الرئيس في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك أفريقيا": "أكدت البلاد دعمها "لمبادئ السيادة والسعي نحو السلام".ووفقًا لتواديرا، من الضروري "الجلوس إلى طاولة المفاوضات" لمعالجة "الهجمات التي تُلحق أضرارًا جسيمة بالأرواح والبنية التحتية على حد سواء".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.الرئيس الإيراني: دول عديدة تطلق جهود وساطة وسط الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل
