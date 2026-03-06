https://sarabic.ae/20260306/ميرتس-لا-مصلحة-لألمانيا-بإطالة-الصراع-في-الشرق-الأوسط-وندعو-لإنهائه-سريعا-1111156568.html
ميرتس: لا مصلحة لألمانيا بإطالة الصراع في الشرق الأوسط وندعو لإنهائه سريعا
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده لا ترى أي مصلحة في إطالة أمد الصراع الدائر في الشرق الأوسط، داعيًا إلى إنهائه في أسرع وقت ممكن.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098111395_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_ca5c3c746f266f0bfdb82acc1e7056ee.jpg
وقال ميرتس، في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، خلال كلمة ألقاها في ختام معرض الحرف الدولي في مدينة ميونيخ، نقلتها وسائل إعلام غربية، إن إطالة أمد الحرب في الشرق الأوسط لا تصب في مصلحة ألمانيا، محذرًا من أن استمرار القتال وتوسع العمليات العسكرية قد يفتح الباب أمام مخاطر جديدة. كما أعرب ميرتس عن قلقه من التداعيات المحتملة لاستمرار الصراع على أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بأمنها وإمدادات الطاقة وتزايد موجات الهجرة، مؤكدًا ضرورة العمل على إنهاء النزاع الإقليمي في أقرب وقت ممكن.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال ميرتس، في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، خلال كلمة ألقاها في ختام معرض الحرف الدولي في مدينة ميونيخ، نقلتها وسائل إعلام غربية، إن إطالة أمد الحرب
في الشرق الأوسط لا تصب في مصلحة ألمانيا، محذرًا من أن استمرار القتال وتوسع العمليات العسكرية قد يفتح الباب أمام مخاطر جديدة.
وأشار المستشار الألماني إلى أن هذه المخاطر لا تقتصر على أمن إسرائيل فحسب، بل تمتد لتشمل منطقة الخليج بأكملها، إضافة إلى تهديد كيان الدولة الإيرانية وسلامة أراضيها.
كما أعرب ميرتس عن قلقه من التداعيات المحتملة لاستمرار الصراع
على أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بأمنها وإمدادات الطاقة وتزايد موجات الهجرة، مؤكدًا ضرورة العمل على إنهاء النزاع الإقليمي في أقرب وقت ممكن.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران
، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران
في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.