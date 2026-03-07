https://sarabic.ae/20260307/البحرين-تعلن-اعتراض-وتدمير-86-صاروخا-و148-طائرة-مسيرة-منذ-بدء-التصعيد-في-المنطقة-1111184476.html

البحرين تعلن اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 طائرة مسيرة منذ بدء التصعيد في المنطقة

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرة مسيّرة استهدفت المملكة منذ بدء... 07.03.2026, سبوتنيك عربي

البحرين

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110856083_0:112:3081:1845_1920x0_80_0_0_f377f69a7e438b0e2f4b393893ff7cbb.jpg

وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين تواصل التصدي لموجات متتالية من الهجمات الإيرانية. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

