https://sarabic.ae/20260307/البحرين-تعلن-اعتراض-وتدمير-86-صاروخا-و148-طائرة-مسيرة-منذ-بدء-التصعيد-في-المنطقة-1111184476.html
البحرين تعلن اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 طائرة مسيرة منذ بدء التصعيد في المنطقة
البحرين تعلن اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 طائرة مسيرة منذ بدء التصعيد في المنطقة
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرة مسيّرة استهدفت المملكة منذ بدء... 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T09:17+0000
2026-03-07T09:17+0000
2026-03-07T09:17+0000
البحرين
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110856083_0:112:3081:1845_1920x0_80_0_0_f377f69a7e438b0e2f4b393893ff7cbb.jpg
وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين تواصل التصدي لموجات متتالية من الهجمات الإيرانية. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260307/بزشكيان-إيران-لن-تهاجم-دول-الجوار-إلا-إذا-تعرضت-لهجوم-منها---عاجل-1111182206.html
https://sarabic.ae/20260307/الجيش-الإسرائيلي-80-مقاتلة-تشارك-في-موجة-غارات-جديدة-على-إيران-1111181168.html
البحرين
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110856083_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_151f993d940648a8a2199d4d21b387a1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
البحرين, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
البحرين, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
البحرين تعلن اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 طائرة مسيرة منذ بدء التصعيد في المنطقة
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرة مسيّرة استهدفت المملكة منذ بدء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت القيادة، في بيان رسمي، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين
تواصل التصدي لموجات متتالية من الهجمات الإيرانية.
وأكدت القيادة أنه "تم منذ بداية الاعتداءات اعتراض وتدمير 86 صاروخًا و148 طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو أراضي مملكة البحرين".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.