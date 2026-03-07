https://sarabic.ae/20260307/خبير-تركي-المظلة-الأمنية-الغربية-تنهار-تحت-ثقلها-وفشلها-في-حماية-الحلفاء-1111192846.html

خبير تركي: "المظلة الأمنية" الغربية تنهار تحت ثقلها وفشلها في حماية الحلفاء

خبير تركي: "المظلة الأمنية" الغربية تنهار تحت ثقلها وفشلها في حماية الحلفاء

ولفت، في تعليق لوكالة سبوتنيك، أنه "إذا نظرنا إلى القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، نلاحظ أنها تتعرض باستمرار لهجمات متنوعة، ولا توفر حماية فعالة للدول التي تتواجد فيها. وهذا يثير التساؤل: هل تُعدّ هذه القواعد عنصرا أمنيا، أم أنها، على العكس، تُشكل تهديدا مباشرا؟ لطالما تمتعت دول الخليج العربي بثقة راسخة في المظلة الأمنية الأمريكية، ولكن خلال حرب الأيام الاثني عشر، رأينا جميعا مدى عدم تبرير هذه الثقة". وتابع الخبير قائلا: "يُظهر الصراع الحالي مرة أخرى أن المنظومة الأمنية الغربية عاجزة عن حماية الخليج العربي، ولا تفي بمتطلبات الدفاع الحالية، ولا يقتصر هذا الوضع على دول الخليج العربي فحسب، بل يُعرب حلفاء الولايات المتحدة في آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ عن قلقهم البالغ". وتابع الخبير: "هذه القواعد العسكرية تقع في مواقع استراتيجية، وتشكل تهديدا خطيرا للمناطق المأهولة بالسكان. فعند استهداف أي قاعدة، لا يقتصر الضرر على المنشآت العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل الطرق والسكك الحديدية وخطوط النقل الحيوية في المناطق المجاورة". وتابع الخبير: "مع ذلك، فإن نتائج هذه العمليات بالنسبة للولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن أن تكون مُرضية. فالعملية تدخل يومها السابع، وتشتدّ النقاشات داخل أمريكا نفسها. لقد وصلنا إلى نقطة تلاشت فيها تمامًا مظاهر التفوق الأمريكي، والمبادئ الأخلاقية، ونفوذ القوة الناعمة، بينما تؤدي القوة الغاشمة إلى حالة من عدم اليقين التام". وختم أن "المظلة الأمنية" الغربية اليوم ليست عاجزة عن حماية العالم فحسب، بل إنها "تنهار تحت وطأة قوتها".أمريكا توافق على بيع ذخائر طارئة لإسرائيل بقيمة 151 مليون دولارإيران: مزاعم أمريكا بأنها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية غير صحيحة

