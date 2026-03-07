خبير تركي: "المظلة الأمنية" الغربية تنهار تحت ثقلها وفشلها في حماية الحلفاء

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ8 من الحرب على إيران.. غارات على طهران وإنزال شرقي لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
15:00 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
15:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
إقليم أرض الصومال يبرز كمنطقة ربما تلجأ اليها إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما ضد إيران
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
عون يطلب من ماكرون التدخل لإيقاف إسرائيل عن قصف الضاحية الجنوبية، وزير الخارجية الإيراني: إيران لا تخشى عملية غزو بري من أمريكا
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:39 GMT
51 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
10:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين العرب والأوروبيين في الاندلس وجنوب إيطاليا
14:03 GMT
46 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل اقتربت ساعة الصفر لإعادة صياغة الشرق الأوسط؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يؤكد أن "الاستسلام غير المشروط" وحده ينهي الحرب على إيران، الحرس الثوري يهدد بتوسيع العمليات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العوامل التي يتوقف عليها دخول أنصار الله الحرب إلى جانب إيران
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260307/خبير-تركي-المظلة-الأمنية-الغربية-تنهار-تحت-ثقلها-وفشلها-في-حماية-الحلفاء-1111192846.html
خبير تركي: "المظلة الأمنية" الغربية تنهار تحت ثقلها وفشلها في حماية الحلفاء
خبير تركي: "المظلة الأمنية" الغربية تنهار تحت ثقلها وفشلها في حماية الحلفاء
سبوتنيك عربي
أكما خبروني بالتد الخبير السياسي التركي عمر توغاي يوجيل، أنّ القواعد الأمريكية ليست ميزة، بل على العكس، تُشكل تهديدا للدول التي تتواجد فيها. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T14:53+0000
2026-03-07T14:53+0000
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار تركيا اليوم
أخبار ايران اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
الحرب
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111189320_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6f25c6b0a0787c806bd54ec7e86863b7.jpg
ولفت، في تعليق لوكالة سبوتنيك، أنه "إذا نظرنا إلى القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، نلاحظ أنها تتعرض باستمرار لهجمات متنوعة، ولا توفر حماية فعالة للدول التي تتواجد فيها. وهذا يثير التساؤل: هل تُعدّ هذه القواعد عنصرا أمنيا، أم أنها، على العكس، تُشكل تهديدا مباشرا؟ لطالما تمتعت دول الخليج العربي بثقة راسخة في المظلة الأمنية الأمريكية، ولكن خلال حرب الأيام الاثني عشر، رأينا جميعا مدى عدم تبرير هذه الثقة". وتابع الخبير قائلا: "يُظهر الصراع الحالي مرة أخرى أن المنظومة الأمنية الغربية عاجزة عن حماية الخليج العربي، ولا تفي بمتطلبات الدفاع الحالية، ولا يقتصر هذا الوضع على دول الخليج العربي فحسب، بل يُعرب حلفاء الولايات المتحدة في آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ عن قلقهم البالغ". وتابع الخبير: "هذه القواعد العسكرية تقع في مواقع استراتيجية، وتشكل تهديدا خطيرا للمناطق المأهولة بالسكان. فعند استهداف أي قاعدة، لا يقتصر الضرر على المنشآت العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل الطرق والسكك الحديدية وخطوط النقل الحيوية في المناطق المجاورة". وتابع الخبير: "مع ذلك، فإن نتائج هذه العمليات بالنسبة للولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن أن تكون مُرضية. فالعملية تدخل يومها السابع، وتشتدّ النقاشات داخل أمريكا نفسها. لقد وصلنا إلى نقطة تلاشت فيها تمامًا مظاهر التفوق الأمريكي، والمبادئ الأخلاقية، ونفوذ القوة الناعمة، بينما تؤدي القوة الغاشمة إلى حالة من عدم اليقين التام". وختم أن "المظلة الأمنية" الغربية اليوم ليست عاجزة عن حماية العالم فحسب، بل إنها "تنهار تحت وطأة قوتها".أمريكا توافق على بيع ذخائر طارئة لإسرائيل بقيمة 151 مليون دولارإيران: مزاعم أمريكا بأنها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية غير صحيحة
https://sarabic.ae/20260307/مقر-خاتم-الأنبياء-الإيراني-مقتل-21-جنديا-من-الأسطول-الخامس-للبحرية-الأميركية-خلال-24-ساعة-1111191398.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111189320_156:0:1489:1000_1920x0_80_0_0_114f2f9fbf1ba06fa32ced0528ded69e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تركيا اليوم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, الحرب, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار تركيا اليوم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, الحرب, أخبار الاتحاد الأوروبي

خبير تركي: "المظلة الأمنية" الغربية تنهار تحت ثقلها وفشلها في حماية الحلفاء

14:53 GMT 07.03.2026
© REUTERS Mohammed Salemتصاعد الدخان بعد أنباء عن هجمات صاروخية إيرانية، في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، كما شوهد من الدوحة، قطر، 1 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان بعد أنباء عن هجمات صاروخية إيرانية، في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، كما شوهد من الدوحة، قطر، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
© REUTERS Mohammed Salem
تابعنا عبر
حصري
أكما خبروني بالتد الخبير السياسي التركي عمر توغاي يوجيل، أنّ القواعد الأمريكية ليست ميزة، بل على العكس، تُشكل تهديدا للدول التي تتواجد فيها.
ولفت، في تعليق لوكالة سبوتنيك، أنه "إذا نظرنا إلى القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، نلاحظ أنها تتعرض باستمرار لهجمات متنوعة، ولا توفر حماية فعالة للدول التي تتواجد فيها. وهذا يثير التساؤل: هل تُعدّ هذه القواعد عنصرا أمنيا، أم أنها، على العكس، تُشكل تهديدا مباشرا؟ لطالما تمتعت دول الخليج العربي بثقة راسخة في المظلة الأمنية الأمريكية، ولكن خلال حرب الأيام الاثني عشر، رأينا جميعا مدى عدم تبرير هذه الثقة".
وتابع الخبير قائلا: "يُظهر الصراع الحالي مرة أخرى أن المنظومة الأمنية الغربية عاجزة عن حماية الخليج العربي، ولا تفي بمتطلبات الدفاع الحالية، ولا يقتصر هذا الوضع على دول الخليج العربي فحسب، بل يُعرب حلفاء الولايات المتحدة في آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ عن قلقهم البالغ".

وأضاف: "تفيد التقارير بأن منظومتي الدفاع الجوي "ثاد" و"باتريوت" بدأتا بالانسحاب من كوريا الجنوبية، وقد يحدث وضع مماثل قريبا في اليابان ودول حليفة أخرى، وهذا بدوره يعني إضعافا خطيرا للدرع الدفاعي في المنطقة"، مؤكدا أن" القواعد الأمريكية تُلحق ضررا أكبر من النفع بالسكان المدنيين والبنية التحتية للدول التي تتواجد فيها".

عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2026
مقر خاتم الأنبياء الإيراني: مقتل 21 جنديا من الأسطول الخامس للبحرية الأميركية خلال 24 ساعة
13:26 GMT
وتابع الخبير: "هذه القواعد العسكرية تقع في مواقع استراتيجية، وتشكل تهديدا خطيرا للمناطق المأهولة بالسكان. فعند استهداف أي قاعدة، لا يقتصر الضرر على المنشآت العسكرية فحسب، بل يمتد ليشمل الطرق والسكك الحديدية وخطوط النقل الحيوية في المناطق المجاورة".

وأضاف: "علاوة على ذلك، يرتفع عدد الضحايا المدنيين حتمًا، ويُطلق النظام الأمريكي باستمرار شعارات جديدة - "لنجعل أمريكا عظيمة"، "لنجعل فنزويلا عظيمة"، "لنجعل إيران عظيمة" - ولا يوجد ما يضمن ألا يمتد هذا التنافس على العظمة إلى كوبا أو غرينلاند أو كندا غدا".

وتابع الخبير: "مع ذلك، فإن نتائج هذه العمليات بالنسبة للولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن أن تكون مُرضية. فالعملية تدخل يومها السابع، وتشتدّ النقاشات داخل أمريكا نفسها. لقد وصلنا إلى نقطة تلاشت فيها تمامًا مظاهر التفوق الأمريكي، والمبادئ الأخلاقية، ونفوذ القوة الناعمة، بينما تؤدي القوة الغاشمة إلى حالة من عدم اليقين التام".
وختم أن "المظلة الأمنية" الغربية اليوم ليست عاجزة عن حماية العالم فحسب، بل إنها "تنهار تحت وطأة قوتها".
أمريكا توافق على بيع ذخائر طارئة لإسرائيل بقيمة 151 مليون دولار
إيران: مزاعم أمريكا بأنها لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية غير صحيحة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала