مسؤول إيراني: دول المنطقة لن تنعم بالسلام ما دامت القواعد الأميركية موجودة فيها

حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن الشرق الأوسط لن يشهد سلامًا ما دامت بعض دوله تستضيف قواعد عسكرية أميركية. 07.03.2026, سبوتنيك عربي

وكتب قاليباف في منشور على حسابه في منصة "إكس": "السياسات الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية ثابتة، وتستند إلى توجيهات إمامنا الشهيد. وما دامت القواعد الأميركية موجودة في المنطقة، فلن تنعم دولها بالسلام". وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم السبت، إن أمريكا ارتكبت جريمة فاضحة ويائسة عندما هاجمت محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية. وتابع: "عملياتنا تضرب الأهداف والإمكانات التي تعد مصدرا ومنطلقا للأعمال العدوانية ضد شعبنا ودول المنطقة أدركت بلا شك أن القواعد الأمريكية على أراضيها لم تسهم في أمن المنطقة". وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف صاروخي وباستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.

