https://sarabic.ae/20260307/مسؤول-إيراني-دول-المنطقة-لن-تنعم-بالسلام-ما-دامت-القواعد-الأميركية-موجودة-فيها-1111197522.html
مسؤول إيراني: دول المنطقة لن تنعم بالسلام ما دامت القواعد الأميركية موجودة فيها
مسؤول إيراني: دول المنطقة لن تنعم بالسلام ما دامت القواعد الأميركية موجودة فيها
سبوتنيك عربي
حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن الشرق الأوسط لن يشهد سلامًا ما دامت بعض دوله تستضيف قواعد عسكرية أميركية. 07.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-07T17:30+0000
2026-03-07T17:30+0000
2026-03-07T17:30+0000
العالم
إيران
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104581/16/1045811646_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_339541064d46c2c49162de0995c42c36.jpg
وكتب قاليباف في منشور على حسابه في منصة "إكس": "السياسات الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية ثابتة، وتستند إلى توجيهات إمامنا الشهيد. وما دامت القواعد الأميركية موجودة في المنطقة، فلن تنعم دولها بالسلام". وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم السبت، إن أمريكا ارتكبت جريمة فاضحة ويائسة عندما هاجمت محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية. وتابع: "عملياتنا تضرب الأهداف والإمكانات التي تعد مصدرا ومنطلقا للأعمال العدوانية ضد شعبنا ودول المنطقة أدركت بلا شك أن القواعد الأمريكية على أراضيها لم تسهم في أمن المنطقة". وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف صاروخي وباستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20260307/الدفاع-البريطانية-تعلن-أن-واشنطن-بدأت-استخدام-القواعد-البريطانية-في-عمليات-ضد-إيران-1111196331.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104581/16/1045811646_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_43ee424f406fa9943685fc2b90da8b85.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, العالم العربي
العالم, إيران, العالم العربي
مسؤول إيراني: دول المنطقة لن تنعم بالسلام ما دامت القواعد الأميركية موجودة فيها
حذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، من أن الشرق الأوسط لن يشهد سلامًا ما دامت بعض دوله تستضيف قواعد عسكرية أميركية.
وكتب قاليباف في منشور على حسابه في منصة "إكس": "السياسات الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية ثابتة، وتستند إلى توجيهات إمامنا الشهيد. وما دامت القواعد الأميركية موجودة في المنطقة، فلن تنعم دولها بالسلام".
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، استهداف المطارات المدنية في إيران بأنها "خطوة جبانة"، مشيرة إلى أنها سترد عليها بقوة وأن عملياتها لن تتوقف حتى يتوقف العدوان.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تدوينة على موقع "إكس"، اليوم السبت، إن أمريكا ارتكبت جريمة فاضحة ويائسة عندما هاجمت
محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الإيرانية.
وتابع: "عملياتنا تضرب الأهداف والإمكانات التي تعد مصدرا ومنطلقا للأعمال العدوانية ضد شعبنا ودول المنطقة أدركت بلا شك أن القواعد الأمريكية على أراضيها لم تسهم في أمن المنطقة".
ولفت إلى أن "القواعد الأمريكية
تم استخدامها لدعم إسرائيل فقط"، مشيرا إلى أن استهدافها من قبل إيران يأتي ضمن حقنا بالدفاع عن النفس وسنواصل تحركاتنا حتى يفي مجلس الأمن بواجبه من خلال تحديد هوية المعتدين".
وفي 28 فبراير/ شباط 2026، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات
واسعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، وردت طهران بقصف صاروخي وباستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة.